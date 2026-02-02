Cartaginés suma un nuevo fichaje internacional

El Club Sport Cartaginés anunció su nuevo fichaje y se trata del defensor Marcelo Hernández a préstamo del Xelajú de Guatemala.

El defensor tiene 20 años y viene del anterior equipo que era dirigido por el nuevo técnico blanquiazul, Amarini Villatoro, por lo que conoce al refuerzo de Cartago.

Marcelo Hernández es nuevo jugador de Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Con este futbolista, los brumosos suman a Juan Carlos Gaete de Chile, Enzo Fernández de Argentina y Ricardo Márquez de Colombia como los jugadores internacionales que llegaron a la institución en este semestre para el equipo.

En el torneo de Apertura del campeonato chapín, el futbolista tuvo participación en siete compromisos sin sumar anotaciones con su anterior institución.

En su tras anterior certamen guatemalteco, jugó en tres partidos y logró anotar un gol en el campeonato chapín ante el Guastatoya de dicho país.

Con este refuerzo, los brumosos reemplazan la vacante que dejó el mexicano Everardo Rubio luego de regresar al Club Sport Herediano.

Amarini Villatoro tuvo a Marcelo Hernández en Xelajú (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los azules empezaron el campeonato nacional con tres triunfos, ante Guadalupe, Puntarenas y Alajuelense, más un empate con Saprissa en Tibás y la más reciente pérdida ante Sporting en el Fello Meza de Cartago.