Deportes

Cartaginés suma un nuevo fichaje internacional

Marcelo Hernández de Guatemala es nuevo jugado del Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Cartaginés anunció su nuevo fichaje y se trata del defensor Marcelo Hernández a préstamo del Xelajú de Guatemala.

El defensor tiene 20 años y viene del anterior equipo que era dirigido por el nuevo técnico blanquiazul, Amarini Villatoro, por lo que conoce al refuerzo de Cartago.

Marcelo Hernández es nuevo jugador de Cartaginés
Marcelo Hernández es nuevo jugador de Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Con este futbolista, los brumosos suman a Juan Carlos Gaete de Chile, Enzo Fernández de Argentina y Ricardo Márquez de Colombia como los jugadores internacionales que llegaron a la institución en este semestre para el equipo.

En el torneo de Apertura del campeonato chapín, el futbolista tuvo participación en siete compromisos sin sumar anotaciones con su anterior institución.

LEA MÁS: Oficial: Hernán Medford es el nuevo entrenador de Saprissa

En su tras anterior certamen guatemalteco, jugó en tres partidos y logró anotar un gol en el campeonato chapín ante el Guastatoya de dicho país.

Con este refuerzo, los brumosos reemplazan la vacante que dejó el mexicano Everardo Rubio luego de regresar al Club Sport Herediano.

Cartaginés vs. Alajuelense
Amarini Villatoro tuvo a Marcelo Hernández en Xelajú (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los azules empezaron el campeonato nacional con tres triunfos, ante Guadalupe, Puntarenas y Alajuelense, más un empate con Saprissa en Tibás y la más reciente pérdida ante Sporting en el Fello Meza de Cartago.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésGuatemalaMarcelo Hernández
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.