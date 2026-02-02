Oficial: Hernán Medford es el nuevo entrenador de Saprissa

Este lunes el Deportivo Saprissa hizo oficial el regreso de Hernán Medford al banquillo del Monstruo, tras la salida de Vladimir Quesada.

Medford contará en el banquillo con el asistente Raúl Ovares y con la continuidad del preparador físico Marcelo Tulbovitz.

El Pelícano se fue del club en el 2006 para asumir la Selección Nacional luego de conquistar múltiples cetros con la elástica morada, tanto en la dirección técnica como jugador.

Hernán Medford fue oficialmente anunciado como entrenador de Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Hernán fue el entrenador de los tibaseños en aquella histórica hazaña del 2005 cuando se coronaron campeones de Concacaf en México tras vencer 3-2 a Pumas y con eso obtener el boleto al Mundial de Clubes en Japón que se realizó ese año.

Los Morados con Medford consiguieron el tercer lugar de dicha competición luego de quedar eliminados por el Liverpool en semis.