Publicación de Hernán Medford llama la atención en medio de su posible llegada al Saprissa

Hernán Medford suena fuerte para llegar a dirigir al Saprissa en reemplazo de Vladimir Quesada, quien fue destituido la semana anterior.

Aunque todavía no se oficializa la llegada de Hernán a la S, el técnico publicó en sus redes sociales el mejor once del fútbol tico.

Hernán Medford publicó un once ideal del fútbol tico en medio de rumores sobre su llegada a Saprissa (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La lista quedó así: Keylor Navas en la portería, con Pipo González, Tuma Martínez, Cordero y Álvaro Grant en zona baja.

Celso en la media con Centeno y Bryan Ruiz, con Wanchope adelante, junto a Morera Soto y Medford en el ataque.

Medford compartió un once ideal del fútbol tico (Instagram Hernán Medford/Instagram Hernán Medford)

El Pelícano sigue sin ser oficializado con los de Tibás, pero su vuelta parece estar cada vez más cerca.