Publicación de Hernán Medford llama la atención en medio de su posible llegada al Saprissa

Hernán Medford realizó una publicación sobre el once histórico del fútbol tico mientras se habla de su llegada al Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

Hernán Medford suena fuerte para llegar a dirigir al Saprissa en reemplazo de Vladimir Quesada, quien fue destituido la semana anterior.

Aunque todavía no se oficializa la llegada de Hernán a la S, el técnico publicó en sus redes sociales el mejor once del fútbol tico.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford publicó un once ideal del fútbol tico en medio de rumores sobre su llegada a Saprissa (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La lista quedó así: Keylor Navas en la portería, con Pipo González, Tuma Martínez, Cordero y Álvaro Grant en zona baja.

Celso en la media con Centeno y Bryan Ruiz, con Wanchope adelante, junto a Morera Soto y Medford en el ataque.

Medford compartió un once ideal del fútbol tico
Medford compartió un once ideal del fútbol tico (Instagram Hernán Medford/Instagram Hernán Medford)

El Pelícano sigue sin ser oficializado con los de Tibás, pero su vuelta parece estar cada vez más cerca.

SaprissaHernán Medford
