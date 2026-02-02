Hernán Medford llegaría a Saprissa bien acompañado con otro técnico que ha dado mucho de qué hablar

Hernán Medford no llegaría solo al banquillo del Deportivo Saprissa. Lo haría acompañado de otro entrenador que conoce muy bien el fútbol nacional y sabe lo que es levantar títulos en Costa Rica.

Según información de diversos medios y periodistas, como Kevin Jiménez y el periódico La Nación, Geiner Segura estaría acompañando al Pelícano para armar un cuerpo técnico de experiencia y colmillo en el camerino morado.

Geiner Segura podría volver a Saprissa como uno de los sucesores de Vladimir Quesada en el banquillo. (Albert Marín)

Un equipo de trabajo de confianza para Medford

El equipo de trabajo de Medford lo completarían Raúl Ovares, asistente técnico habitual en sus procesos, y el preparador físico Marcelo Tulbovitz.

La reunión entre Medford y el uruguayo Tulbovitz trae muy buenos recuerdos a la afición morada, ya que juntos formaron parte del cuerpo técnico del club durante el histórico paso por el FIFA Club World Cup en Japón, en 2005.

Geiner Segura y el posible “ciclo completo” en los cuatro grandes

Si se concreta la llegada de Segura al banquillo morado, estaría cerrando un dato muy llamativo en su carrera: haber trabajado en los cuatro equipos grandes del país, y en dos de ellos haber sido campeón.

Campeón con Alajuelense

En los banquillos, primero llegó como asistente técnico a Liga Deportiva Alajuelense en 2020, cuando el equipo era dirigido por Andrés Carevic. Junto con el argentino, Segura celebró el título del Apertura 2020 y la Liga Concacaf de ese mismo año.

Geiner Segura trabajó en Alajuelense durante el 2020 como asistente técnico. (Rafael Pacheco Granados)

Historia pura con Cartaginés

Luego, en 2021, asumió como entrenador del Club Sport Cartaginés, con el que escribió una de las páginas más grandes en la historia brumosa: romper 82 años sin ser campeón nacional al conquistar el Clausura 2022.

Breve paso por Herediano

Su última experiencia en un grande fue con el Club Sport Herediano. Sin embargo, no pudo conseguir títulos y la paciencia fue corta: apenas dirigió tres meses, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Capacitación en España tras su salida de San Carlos

Un detalle curioso en la actualidad de Segura es que, tras su salida de la Asociación Deportiva San Carlos en setiembre de 2025, decidió viajar a España para capacitarse y crecer como entrenador.

En sus redes sociales, el “Fantasma” contó que era un paso que desde hacía tiempo quería dar y del que se sentía muy contento.

“Quiero contarles que hace unas semanas, al terminar mi maestría para estar actualizado en la parte académica y con un enfoque de la escuela española, me di a la tarea de buscar cómo aprovechar este tiempo en una pasantía.

“Y, pues, para terminar noviembre de la mejor manera, como les dije, me vine de pasantía, y con esto complementar esos estudios con la parte práctica en cancha, ver y aprender del fútbol desde España. Toda una realización en mi carrera”, destacó entonces.

Una dupla de campeones que ilusiona al morado

Habrá que esperar el anuncio oficial del Saprissa, pero según se comenta, la posibilidad de ver una dupla de entrenadores campeones al frente del Monstruo suena cada vez más fuerte y genera expectativa en la afición.