Hijo de Wálter Centeno siembra la duda sobre posible regreso del técnico a Saprissa

La salida de Vladimir Quesada del banquillo del Saprissa puso la pregunta en la mesa sobre quién podría ser el próximo técnico de los morados y los nombres empezaron a salir.

Uno de los candidatos que muchos mencionaron es Wálter Centeno, quien actualmente dirige a San Carlos en la primera división.

LEA MÁS: ¿Qué fue lo que condenó el futuro de Vladimir Quesada en Saprissa? Expertos responden

Wálter Centeno dirigió a Saprissa entre el 2019 y el 2021 (JOHN DURAN)

Paté Centeno no saldrá de San Carlos

No obstante, diferentes medios y periodistas indicaron este viernes que Paté no se movería del cuadro norteño.

“Walter me confirmó que se queda en San Carlos”, le dijo Luis Carlos Chacón, presidente de los Toros, al periodista José Alberto Montenegro.

Hijo de Wálter Centeno siembra la duda

Pese a las afirmaciones, Wálter Centeno Salas, hijo del entrenador, publicó en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) un mensaje que dejó pensando a muchos.

LEA MÁS: ¿Quién debe ser el nuevo entrenador del Saprissa? Estos son los que más suenan

Walter Centeno NO HA DICHO QUE NO….💜🐉 — Walter Centeno Salas (@WalterCentenoS1) January 30, 2026

“Walter Centeno NO HA DICHO QUE NO”, acompañado de un emoji de corazón morado y un dragón, el cual generó muchas reacciones de los aficionados.

“Convenza a su tata mae”. “No ha dicho que no porque no le han preguntado nada”. “Pero su tata si quiere volver o lo ve medio quitado? No me mienta.”, entre otras.