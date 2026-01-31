¿Qué fue lo que condenó el futuro de Vladimir Quesada en Saprissa? Expertos responden

Una vez más, Vladimir Quesada queda fuera del primer equipo Deportivo Saprissa, ante los resultados y el desempeño que ha mostrado el cuadro morado, desde que inició el Clausura 2026.

Este viernes, la dirigencia tibaseña anunció la salida de Quesada, quien asumirá nuevas labores dentro de la institución.

“Referente histórico del club y profesional de trayectoria intachable, Vladimir Quesada se vinculó al Deportivo Saprissa desde los 12 años, debutó en la primera división en 1985 y continuará aportando su experiencia desde el área deportiva, reafirmando su vínculo con la institución.

¿Qué fue lo que condenó la continuidad de Vladimir Quesada en el Saprissa? Expertos opinan.

“El club agradece profundamente a Vladimir Quesada su amor y lealtad hacia estos colores, y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades dentro de la institución”.

¿Qué fue lo que condenó a Vladimir para que quedara de nuevo fuera del banquillo de la “S”?

Jugadores de bajo nivel

Para el entrenador Marvin Solano, más allá de los resultados, hubo una serie de elementos que influyeron en la salida del entrenador.

“La dirigencia nueva viene con ciertas determinaciones, quiere solucionar cosas de manera rápida. Los resultados no le ayudaron, pero no solo eso, el desenvolvimiento del equipo no es el mejor, hay jugadores que no están bien de nivel y eso afecta el trabajo del entrenador”, expresó.

Saprissa tiene 6 puntos en el Clausura, luego de una victoria, tres empates y una derrota.

Otro de los factores que pudo incidir en la salida, de acuerdo con el entrenador del Luis Ángel Firpo de El Salvador, es la fidelidad de Quesada con la institución.

“Además, me parece que cuando un entrenador siempre está a disposición de la institución, es de la casa, es una persona de valores y que conoce el medio, como Vladimir y está a disposición del equipo; a veces no se le tiene mucha consideración en el medio.

“Lo despidieron, lo volvieron a poner, lo vuelven a despedir y a veces es más fácil hacer cambios con una persona así, que hacerlo con alguien con una personalidad más fuerte, que puede dar más pelea, el manejo del camerino es muy exigente”, expresó.

El técnico Marvin Solano fue claro en que el nivel de algunos jugadores pasó factura al técnico.

No le dieron oportunidad

El analista José Luis Bustos es claro en que a Vladimir no le dieron la oportunidad que merecía, para consolidar una idea de juego.

“Si apostaron por él era para que estuviera un año completo. Por un lado, están haciendo una cosa que me parece muy bien, que es darle oportunidad a los jóvenes, Saprissa está en una reingeniería, pero si ponen a Vladimir para quitarlo en poco tiempo me parece absurdo y mientras tengamos ese pensamiento la situación seguirá igual o peor.

“A Vladimir no lo condenan dos o tres resultados, lo condena una gradería y aquí es donde hay que decirle al aficionado, que se puede estar sin título un año o dos, pero que luego de los cambios volverán las copas, pero si eso no se explica, el aficionado no podrá entender los cambios que se quieren hacer en el club”, comentó.

Para Bustos, la continuidad en los procesos es fundamental y en Costa Rica, hay clubes que le dieron oportunidades a sus entrenadores y en los últimos meses se han visto resultados.

“Estos cambios parecieran que son de una dirigencia que conoce poco del fútbol y el Comité Deportivo tiene que abrir los ojos y explicar qué pueden generar este tipo de decisiones. Hoy vemos a un Cartaginés sólido, que volvió a las competencias internacionales gracias a Andrés Carevic (estuvo un año en Cartaginés).

“A José Cardozo, en Liberia le dieron continuidad y avanzó a las semifinales del torneo pasado y otro ejemplo es el Wálter Centeno, que llegó con un equipo de San Carlos muy diezmado, hoy le da la posibilidad de estar peleando los primeros lugares”, aseguró.