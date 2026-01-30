Deportes

Roberto Artavia, presidente de Saprissa revela cómo se tomó Vladimir Quesada su despido del primer equipo

Hace unos minutos, la institución oficializó que Quesada seguirá ligado a Saprissa, pero cumpliendo otras labores dentro del club y Artavia relató cómo se le dio la noticia al entrenador

Por Yenci Aguilar Arroyo

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa contó detalles de la reunión que tuvo con Vladimir Quesada y Marco Herrera, este viernes.

Hace unos minutos, la institución oficializó que Quesada seguirá ligado a Saprissa, pero cumpliendo otras labores dentro del club y Artavia relató cómo se le dio la noticia al entrenador.

Presidente de Saprissa
Roberto Artavia , presidente del Saprissa contó detalles de la salida de Vladimir Quesada. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El mensaje de Roberto Artavia

Esto contó el presi morado en su cuenta de X:

“Esta tarde, junto a Erick Lonis y Federico Serrano, tuve la muy triste experiencia de reunirme con Vladimir Quesada y Marco Herrera para comunicarles que no seguirían al frente del primer equipo del Deportivo Saprissa.

“Triste porque no es un escenario ideal empezar mi gestión teniendo que dar esta noticia a dos personas cuya trayectoria y contribución a Saprissa, supera tanto la mía, cuando menos hasta este momento.

“Vladimir y Marco fueron muy amables y caballerosos durante toda la reunión, lo que me recordó por qué los tengo en tan alta estima. Ambos seguirán siendo parte de nuestra organización, con nuevas funciones, y será de gran valor tener su experiencia y valores en Saprissa.

“Claramente, desde ahora estamos en proceso de análisis de quiénes serán los sustitutos, tema que compartiré en el momento que esté definido”.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

