Saprissa confirma el nuevo destino de Vladimir Quesada en la institución

El Deportivo Saprissa confirmó el nuevo destino de Vladimir Quesada, quien quedó fuera del primer equipo masculino.

Este viernes, el periodista Yashin Quesada confirmó que su hermano Vladimir no seguirá como entrenador morado y el club destacó que asumirá nuevas funciones dentro de la organización.

“La institución reconoce y agradece el compromiso, la entrega y el profesionalismo de Quesada durante su gestión al frente del equipo, rol que asumió en agosto de 2025.

Vladimir Quesada tendrá nuevas funciones en el Deportivo Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Referente histórico del club y profesional de trayectoria intachable, Vladimir Quesada se vinculó al Deportivo Saprissa desde los 12 años, debutó en la Primera División en 1985 y continuará aportando su experiencia desde el área deportiva, reafirmando su vínculo con la institución.

¿Qué pasará con el nuevo técnico?

Por otro lado, Saprissa dijo que “comunicará oportunamente la designación de su nuevo director técnico”.

La “S” se prepara para el Torneo de Copa, en donde enfrentará a Carmelita en cuartos de final y a la jornada 6 del Torneo de Clausura 2026.

“El club agradece profundamente a Vladimir Quesada su amor y lealtad hacia estos colores, y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades dentro de la institución”.