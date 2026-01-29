Saprissa rescató un punto en Pérez Zeledón, aunque eso no borra la principal molestia de la afición

Saprissa rescató un punto ante Pérez Zeledón al empatar 3-3 en un choque que estaba perdiendo 3-1 en el segundo tiempo y que pese al resultado, no cambia mucho sobre la molestia del saprissismo con Vladimir Quesada.

Si la permanencia del técnico dependiera de unas votaciones en la gente, no hay duda ni margen de error que valga y la opción de que abandone el banquillo arrasaría, pues su popularidad es peor que la de cualquier político cuestionado.

Como sucedería con algún candidato presidencial, el problema de Quesada está en su credibilidad, la gente no confía en él, no le cree, ni piensa que el Monstruo bajo su mando mejorará, por lo que la continuidad no sería una opción.

Pérez Zeledón y Saprissa empataron a tres. (Prensa de Pérez Zeledón/Prensa de Pérez Zeledón)

Aunque en el lado morado algunos insistan en que todo está bien, que el equipo mejorará, que hay campaña en contra de Vladi y que solo es cuestión de tiempo o señalan a otros por sus errores, el pueblo morado ya tiró el tapón y piden un cambio de rumbo.

El empezar perdiendo a los cinco minutos con una jugada en la que le montaron un baile retrató la manera cómo entró el Monstruo al partido, en otras totalmente.

Al Saprissa le tocaron la pelota y no hizo más que ver en toda la jugada y cuando se dio cuenta ya tenía el balón en el marco, en una jugada que inició Joshua Canales, se la puso a Jefferson Rivera y este la mandó entre las piernas a Jorkaeff Azofeifa.

Andrey Soto se la puso de taquito a Manuel Morán, este se la devolvió con derecha a Soto, a este le dio tiempo de frenarse, poner el centro desde la derecha, Morán la pivoteó para que Kendall Porras definiera solo de cabeza en el segundo palo.

Saprissa buscaba reaccionar, pero no daba pie en bola, por ahí le salió una, pero como dicen, una golondrina no hace verano, aunque esta terminara en gol.

En el único centro bueno que pegó Azofeifa desde la lateral izquierda, le llegó a Tomás Rodríguez frente al área y definió de buena manera para empatar a la media hora.

El problema es que cuando un proyecto ya perdió el rumbo, comete hasta errores que parecen absurdos, como la barrida que hizo Pablo Arboine entrando al área sobre Andrey Soto, la cual originó que el árbitro Bryan Cruz después de consultar el VAR pitara penal.

Esto le permitió al Pérez adelantarse de nuevo por medio de Manuel Morán a los 40 minutos. Un bombazo a la derecha imposible para Abraham Madriz, para cerrar el primer tiempo perdiendo 2-1.

El arranque del segundo tiempo no hizo más que confirmar el desconcierto, un equipo que no daba pie en bola y más bien el rival crecía y crecía y cada vez era una amenaza.

Las medidas para apalancar la crisis, para corregir el rumbo a Vladi no le salían, porque muchas son de puesto por puesto, quitar un jugador cuestionado para meter otro igual como lo es sacar a David Guzmán para meter a Jefferson Brenes o a Paradela por Orlando Sinclair.

De feria, la gente en la cancha no le ayuda a Quesada, el tercer gol de Pérez es para sentarse a llorar al ver el doble horror que acabó en el marco.

Antes de salir de cambio, Paradela se la robó a Kendall Porras, se le devolvió un poco incómoda a Madriz, quien se resbaló y se la dejó en los pies a Luis José Hernández quien anotó solo, sin problemas.

Allí, cuando Pérez tenía la mesa servida para llevarse una victoria, le tuvo miedo al éxito, se tiró atrás, se fue a defender y le dijo a Saprissa tome, haga lo que quiera.

Ante la cortesía generaleña, un rival echado atrás, el Monstruo finalmente pudo manejarse como había querido y con tiempo y un poco de jerarquía lo igualó.

Aparecieron los líderes, las figuras, en los que Vladimir se ha apoyado para mantenerse en todos sus pasos. Lo descontó Mariano Torres y se lo empató Kendall Waston.

Mariano pegó un gran remate a una esquina a los 73 minutos. Un derechazo que clavó arriba a un ángulo para darle vida a los suyos.

Cuando cayó ese, el miedo se olía en el ambiente del estadio y tal como les pasó ante Alajuelense y Liberia, se lo empataron al final con el tanto de Kendall.

Vladimir ya había mandado a la Torre de delantero y en una que le mandaron arriba a los 83 lo pudo igualar y por poco lo gana la S al final. Incluso al final, no le habrían pitado un penal al mismo Kendall que parecía claro.

Saprissa eludió no perder en el Sur, sin embargo, la credibilidad y tolerancia con su entrenador sigue en el ojo del huracán, un puesto en el que la continuidad muchos tienen claro que ya no quieren más.