¿Le perdonaron un penal a Saprissa ante Pérez Zeledón?

En los primeros minutos de la etapa de complemento y con un 2-1 en el resultado a favor de Pérez Zeledón en esos instantes, Jorkaeff Azofeifa parecía que podía cometerle penal a Manuel Morán; sin embargo, no se señaló nada.

Henry Bejarano aseguró que no hubo penal de Jorkaeff sobre Morán (Archivo)

Ante la acción, Henry Bejarano fue claro en que la acción estuvo bien arbitrada.

“No hay un claro contacto para penal, bien el árbitro”, explicó Bejarano sobre la determinación de Brayan Cruz.

La jugada no pasó a más y al final ni el VAR intervino, por lo que el encuentro se siguió de forma regular entre los generaleños y el club tibaseño en el sur.