¿Le perdonaron un penal a Saprissa ante Pérez Zeledón?

Henry Bejarano afirma que la jugada entre Jorkaeff Azofeifa sobre Manuel Morán no daba para penal

Por Henry Bejarano Matarrita

En los primeros minutos de la etapa de complemento y con un 2-1 en el resultado a favor de Pérez Zeledón en esos instantes, Jorkaeff Azofeifa parecía que podía cometerle penal a Manuel Morán; sin embargo, no se señaló nada.

Henry Bejarano
Henry Bejarano aseguró que no hubo penal de Jorkaeff sobre Morán (Archivo)

Ante la acción, Henry Bejarano fue claro en que la acción estuvo bien arbitrada.

“No hay un claro contacto para penal, bien el árbitro”, explicó Bejarano sobre la determinación de Brayan Cruz.

La jugada no pasó a más y al final ni el VAR intervino, por lo que el encuentro se siguió de forma regular entre los generaleños y el club tibaseño en el sur.

