¿Fue bien pitado el penal de Pérez Zeledón ante Saprissa?

Saprissa visita Pérez Zeledón en un partido que define mucho para los morados por la presión que hay contra el técnico Vladimir Quesada, y es que al cierre de la etapa inicial, una acción que fue señalada como falta de tiro libre se tuvo que corregir por medio del VAR.

Henry Bejarano fue claro en que, inicialmente, el árbitro Brayan Cruz se había equivocado pitando tiro libre.

Henry Bejarano fue claro en que el VAR acertó en el penal pitado para Pérez Zeledón (Jose Cordero)

“Es muy claro, es penal, bien el VAR”, dijo Henry Bejarano ante la corrección por medio de la herramienta.

Tras el cambio en la decisión, Pérez Zeledón marcó el gol que lo puso arriba 2-1 en el marcador.