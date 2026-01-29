Deportes

Vladimir Quesada sorprende con un jugador muy cuestionado en el once titular del partido que puede definir su futuro

Saprissa visita a Pérez Zeledón con un Vladimir Quesada en la cuerda floja

Por Eduardo Rodríguez

Saprissa no tiene otro camino más que ganar este jueves en Pérez Zeledón, a las 3:30 de la tarde.

Saprissa Puntarenas
Vladimir Quesada se juega el puesto en Pérez Zeledón (Albert Marín)

Y ante las urgencias, Vladimir Quesada ha lanzado el siguiente once en un juego que podría definir su futuro en el banquillo como entrenador del equipo tibaseño, con la sorpresa de Jorkaeff Azofeifa, que es de los jugadores más cuestionados en el club.

Abraham Madriz estará en la portería, con Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Pablo Arboine y Gerald Taylor en la zona baja.

En la media Mariano Torres, Sebastián Acuña y David Guzmán, mientras que en ataque Tomás Rodríguez, Luis Javier Paradela y Bancy Hernández.

Los morados buscan su segunda vistoria del certamen tras sumar dos empates como locales, un triunfo contra Sporting y la derrota en Heredia.

SaprissaVladimir QuesadaPérez ZeledónClausura 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

