Roy Myers y Jewisson Bennette acabaron entre gritos partido entre Saprissa y Herediano

Herediano derrotó 2-1 al Saprissa este jueves, por el torneo U-21 de Unafut, pero más allá del resultado, lo que acabó realmente caliente fue una fuerte discusión entre sus entrenadores al finalizar el encuentro.
LEA MÁS: La buena racha que deben cuidar Vladimir Quesada y Saprissa en su visita a Pérez Zeledón
Roy Myers, técnico morado, y Jewisson Bennette, su contraparte florense, se gritaron y se dijeron de todo luego que acabaran las acciones, a vista y paciencia de los presentes.
La escena fue muy clara, el resultado del partido calentó las cosas de más, las cuales por dicha quedaron solo en palabras, y no cayó el detonante para pasar a algo peor.
Los rojiamarillos triunfaron con tantos de Lauren Araya, de penal, a los 65 minutos, y de Daniel González, con un gran remate de larga distancia al ángulo al 76′.
LEA MÁS: José Giacone dice que hay un jugador al que los árbitros no le pitan faltas y por eso tendrá que cambiar su estilo de juego
⏰ 76’ Daniel González anota el 2-0 para Herediano con un gran remate de larga distancia. pic.twitter.com/hT96q3t85r— FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026
A los 90 minutos descontó el Monstruo con el tanto de Juan Pablo Hidalgo, tras cerrar una jugada en la que la bola le cayó casi en la línea de meta.
⏰ 90’ Gol de Juan Pablo Hidalgo que descuenta para Saprissa en los últimos minutos del juego. pic.twitter.com/vNbr2j6flI— FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026