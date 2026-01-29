Roy Myers y Jewisson Bennette acabaron entre gritos partido entre Saprissa y Herediano

Herediano derrotó 2-1 al Saprissa este jueves, por el torneo U-21 de Unafut, pero más allá del resultado, lo que acabó realmente caliente fue una fuerte discusión entre sus entrenadores al finalizar el encuentro.

Roy Myers es el técnico del equipo de Alto Rendimiento (U-21) de Saprissa. Foto: Cortesía Saprissa (Jose David Murillo)

Roy Myers, técnico morado, y Jewisson Bennette, su contraparte florense, se gritaron y se dijeron de todo luego que acabaran las acciones, a vista y paciencia de los presentes.

La escena fue muy clara, el resultado del partido calentó las cosas de más, las cuales por dicha quedaron solo en palabras, y no cayó el detonante para pasar a algo peor.

Los rojiamarillos triunfaron con tantos de Lauren Araya, de penal, a los 65 minutos, y de Daniel González, con un gran remate de larga distancia al ángulo al 76′.

Jewisson Bennette (tercero de izquierda a derecha) es el técnico del Alto rendimiento de Herediano (Rafael Pacheco Granados)

⏰ 76’ Daniel González anota el 2-0 para Herediano con un gran remate de larga distancia. pic.twitter.com/hT96q3t85r — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026

A los 90 minutos descontó el Monstruo con el tanto de Juan Pablo Hidalgo, tras cerrar una jugada en la que la bola le cayó casi en la línea de meta.