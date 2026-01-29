Torneo Nacional

Roy Myers y Jewisson Bennette acabaron entre gritos partido entre Saprissa y Herediano

Roy Myers y Jewisson Bennette se calentaron más de la cuenta tras partido de Saprissa y Herediano en Alto Rendimiento

Por Sergio Alvarado

Herediano derrotó 2-1 al Saprissa este jueves, por el torneo U-21 de Unafut, pero más allá del resultado, lo que acabó realmente caliente fue una fuerte discusión entre sus entrenadores al finalizar el encuentro.

Roy Myers es el técnico del equipo de Alto Rendimiento (U-21) de Saprissa. Foto: Cortesía Saprissa (Jose David Murillo)

Roy Myers, técnico morado, y Jewisson Bennette, su contraparte florense, se gritaron y se dijeron de todo luego que acabaran las acciones, a vista y paciencia de los presentes.

La escena fue muy clara, el resultado del partido calentó las cosas de más, las cuales por dicha quedaron solo en palabras, y no cayó el detonante para pasar a algo peor.

Los rojiamarillos triunfaron con tantos de Lauren Araya, de penal, a los 65 minutos, y de Daniel González, con un gran remate de larga distancia al ángulo al 76′.

31/10/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Herediano recibió a Real Estelí de Nicaragua, en partido de vuelta de la semifinal por la Copa Centroamericana de Concacaf. Jafet Soto y sus asistentes, Víctor Núñez, Pablo Salazar y Jewison Bennette no podían entender lo que estaba pasando en la cancha. Foto: Rafael Pacheco Granados
Jewisson Bennette (tercero de izquierda a derecha) es el técnico del Alto rendimiento de Herediano (Rafael Pacheco Granados)

A los 90 minutos descontó el Monstruo con el tanto de Juan Pablo Hidalgo, tras cerrar una jugada en la que la bola le cayó casi en la línea de meta.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

