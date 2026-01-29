La buena racha que deben cuidar Vladimir Quesada y Saprissa en su visita a Pérez Zeledón

Saprissa tendrá una nueva prueba de fuego este jueves, en su visita a San Isidro de El General, cuando enfrente a Pérez Zeledón a partir de las 3:30 p.m.

Los morados viven un momento complicado en el torneo nacional y llegan a este encuentro con apenas 5 puntos, que lo colocan en el sétimo lugar de la tabla; mientras que los guerreros tienen 6 unidades y están en la quinta posición.

Este enfrentamiento define más que los 3 puntos para el Monstruo. Saprissa no ha caído en sus últimas visitas a este cantón josefino. El 7 de noviembre del 2024 Saprissa ganó 2-1, el 7 de mayo del año pasado 3-0 y el 26 de julio del 2025 lo hizo por la mínima, 1-0.

A nivel general, el Monstruo no cae ante los generaleños desde el 18 de enero del 2024, cuando los sureños le ganaron a la “S” por marcador de 1-0. Desde entonces, han pasado 7 partidos, en los que los morados han sido los mejores.

Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán a las 3:30 p.m. este jueves. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Urgidos

A Saprissa le urge la victoria, no solo por la posición en la que están en la tabla, sino por los cuestionamientos hacia el técnico Vladimir Quesada, que aumentan en cada jornada.

En lo que llevamos del Clausura 2026, Saprissa solo tiene una victoria, contra Sporting. Los morados suman dos empates y una derrota, contra Herediano.

