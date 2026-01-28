Morados sentencian a Vladimir Quesada en caso de no ganar en Pérez Zeledón

La presión para Vladimir Quesada es total, luego de un arranque de Saprissa bastante flojo en el que suman solo un triunfo en cuatro encuentros.

En la última participación tibaseña en su estadio ante Cartaginés, el estadio dictó sentencia tras el empate sin goles con el grito de: “Fuera, Vladimir”, en los instantes finales del partido y tras el pitazo final, mucho más.

Vladimir Quesada llega con la máxima presión al duelo ante Pérez Zeledón (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los morados visitan Pérez Zeledón este jueves a las 3:30 de la tarde, en una visita peligrosa que podría provocar que Quesada salga reforzado, al menos por unos días más, o generar que la presión hacia el entrenador sea mucho mayor.

Morados opinan sobre lo que debe pasar con Vladi en caso de perder ante Pérez Zeledón

En La Teja hablamos con reconocidos aficionados del Deportivo Saprissa para conocer sus criterios luego de que el club tibaseño no logre convencer en este arranque con un triunfo, dos empates y una derrota ante el Herediano en la segunda fecha, además de lo ocurrido ante Alajuelense en la última final y el fracaso en fase de grupos de la Copa Centroamericana.

“El fútbol es esa parte ingrata que la gente se quede sin trabajo, pero si fuera Vladimir estaría hablando con los candidatos a presidentes a ver dónde me pego ahí a una embajada o algo, porque como entrenador se le acabó la gasolina, más bien mucha paciencia. Ya se debió haber cambiado de entrenador; la afición ha tenido mucha paciencia ya”, asegura el conocido Boris Alonso Sosa.

Boris Sosa no quiere más a Vladi en Saprissa (Boris Sosa/Boris Sosa)

“En caso de que no ganen este jueves, yo ya le tendría las bolsas en el camerino para que no pierda tiempo; es como cuando ya lo enjauló la esposa: si no es ahora, es el otro; entonces ya uno mejor va guardando cositas en las cajas”, comentó Boris.

El creador de contenido saprissista, Krishua Mora de la página Saprimundo, fue otro que habló con La Teja para dar su opinión del futuro de Vladimir.

“En el tema, Vladi es muy sencillo: no es necesario que Saprissa pierda algún partido para que deje de ser técnico de Saprissa; ya hemos visto que la capacidad estratégica de él es muy pobre”.

Krishua Mora asegura que Vladimir no debe seguir en Saprissa (Krishua Mora/Krishua Mora)

“No nos vayamos muy atrás; ya Vladimir tiene muchos motivos para irse: fuera de Concachampions, en la última Copa Centroamericana fue un desastre, y súmele que ya hace más de un año de que Saprissa no sabe lo que es ganar un título. Sin embargo, no todo es Vladimir, va acompañado de un equipo no muy competitivo, con jugadores que no dan la talla”, aseguró Saprimundo.