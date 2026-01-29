Deportes

¿Qué fue de Pablo Brenes? El verdugo de Cristiano Ronaldo en Atenas 2004 brilla como ingeniero y docente

Muchos lo recuerdan por el Mundial de Clubes o aquel golazo ante Portugal, pero Pablo Brenes siempre supo que el fútbol era efímero.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Lejos de las canchas como jugador, el exjugador Pablo Brenes encontró una nueva forma de seguir aportando al deporte que marcó su vida y lo hace como docente.

Brenes, quien jugó para equipos como Pérez Zeledón, Saprissa, Brujas y Cartaginés trabaja en un colegio privado, en donde se desempeña como coordinador de ligas menores.

El exjugador de 43 años, quien le anotó un gol a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 conversó con La Teja y contó que se sigue preparando, le encanta el tema de análisis de datos deportivos y vive en Heredia.

Además, Pablo tiene dos hijos, Mathías, de 18 años y Gabriel de 12 y con el menor de sus hijos le encanta ir al estadio, pues es saprissista de corazón.

Pablo Brenes, exjugador de Saprissa.
Pablo Brenes, exjugador de Saprissa vive sus días entre la docencia y el análisis de datos. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

El profe Pablo

- ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en una institución privada, en la coordinación de las ligas menores y la idea es dictarles las bases y formar a los chicos para facilitarles conseguir becas deportivas internacionales.

Laboro con ellos desde hace 3 años y tengo a cargo entrenadores y hay que coordinar todo lo relacionado a los torneos, ya sean nacionales o internacionales y todo lo que conlleva la organización.

Conseguir fogueos, las reservaciones de las canchas, el pedido de uniformes, hablar con los papás, darle seguimiento a cada uno de los chicos, hacer pruebas para evaluar el rendimiento, entre otras cosas.

Pablo Brenes, exjugador de Saprissa.
Pablo Brenes, es coordinador de ligas menores en un colegio privado, desde hace 3 años Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- ¿Y qué es lo que más le gusta del tema de formación?

Hay que tener paciencia y yo creo que el resultado más lindo es cuando uno ve que los chiquillos van evolucionando y que, al final del tiempo, lo llaman jugadores que uno tuvo, para agradecernos la formación que se les dio y que ellos ven en mí un amigo.

Y la satisfacción es esa, que le reconozcan por lo que ayudó y que les dejó algo en la vida.

- ¿Cómo es su relación con el fútbol?

Desde que me retiré del fútbol intenté capacitarme, soy ingeniero en computación, tengo una maestría en análisis de datos deportivos y estoy sacando dirección deportiva.

Uno vive actualizándose y todo esto del análisis de datos ayuda a los entrenadores, a la gente de scouting y a la gente de reclutamiento de jugadores. Entonces todo ha avanzado mucho.

Pablo Brenes, exjugador de Saprissa.
A Pablo Brenes le gusta ir al estadio con su familia. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Yo voy al estadio cuando hay partidos interesantes y sigo más que todo el fútbol internacional.

- ¿Qué le dejó el fútbol a Pablo Brenes?

Me dejó todo, mi trabajo depende del fútbol. Las cosas que tengo son gracias al fútbol, lo que soy es gracias a este deporte y soy muy agradecido.

- ¿Cuál fue el momento que lo marcó en su carrera?

Creo que más allá de estar en equipos como Saprissa o Cartago, la gente me recuerda por los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando le ganamos a Portugal, en la que estaba Cristiano Ronaldo, y tuve la oportunidad de hacer el último gol.

Tal vez a mí no me marcó tanto, pero la gente siempre me recuerda por eso. Para mí, la época en Saprissa, cuando fuimos al Mundial de Clubes y gané cinco campeonatos, fue la más bonita y donde viví los mejores momentos.

Pablo Brenes, exjugador de Saprissa.
Pablo Brenes, ha compartido con estrellas de la talla del entrenador alemán Jürgen Klinsmann. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Y el campeonato con Brujas en 2009 fue un reto personal. Yo venía saliendo de Saprissa, fui a Brujas y quedé campeón.

- ¿Y el más complicado?

Siempre que uno cambiaba de equipo era un momento de incertidumbre. Por eso me retiré joven, a los 30 años. Siempre quise retirarme joven porque uno tiene que buscar estabilidad y el fútbol es muy inestable.

- ¿Tiene alguna deuda en su carrera?

No ir a un Mundial mayor. En 2010 fue la oportunidad más clara. Pero soy muy agradecido con Dios por la carrera que tuve.

- ¿Qué opina de la realidad del Saprissa?

La afición de Saprissa es súperexigente, la más exigente del país, y están acostumbrados a ganar. Siento que se han tomado decisiones que no han sido las mejores, no sé si por presupuesto o por falta de capacidad en el reclutamiento.

Han traído jugadores que los entrenadores no han pedido y jugadores sin minutos en otros países. Eso pasa factura. Saprissa tiene una base sólida, pero el recambio no ha respondido.

Desde afuera es fácil hablar; habría que ver desde adentro cómo está Saprissa a lo interno para opinar con más criterio.

- ¿Y qué opina del fútbol tico?

Siento que estamos estancados en Costa Rica. La gente que toma decisiones a alto nivel no ha hecho escogencias correctas y por eso, países como Panamá nos llevan ventaja, y eso nos ha afectado a nivel de Selección.

El no ir a un Mundial es reflejo de las malas decisiones que se han tomado en el fútbol nacional.

