¿Qué fue de Pablo Brenes? El verdugo de Cristiano Ronaldo en Atenas 2004 brilla como ingeniero y docente

Lejos de las canchas como jugador, el exjugador Pablo Brenes encontró una nueva forma de seguir aportando al deporte que marcó su vida y lo hace como docente.

Brenes, quien jugó para equipos como Pérez Zeledón, Saprissa, Brujas y Cartaginés trabaja en un colegio privado, en donde se desempeña como coordinador de ligas menores.

El exjugador de 43 años, quien le anotó un gol a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 conversó con La Teja y contó que se sigue preparando, le encanta el tema de análisis de datos deportivos y vive en Heredia.

Además, Pablo tiene dos hijos, Mathías, de 18 años y Gabriel de 12 y con el menor de sus hijos le encanta ir al estadio, pues es saprissista de corazón.

Pablo Brenes, exjugador de Saprissa vive sus días entre la docencia y el análisis de datos. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

LEA MÁS: ¿Qué opina el presidente del Saprissa de los roces que Erick Lonis ha tenido con la prensa?

El profe Pablo

- ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en una institución privada, en la coordinación de las ligas menores y la idea es dictarles las bases y formar a los chicos para facilitarles conseguir becas deportivas internacionales.

Laboro con ellos desde hace 3 años y tengo a cargo entrenadores y hay que coordinar todo lo relacionado a los torneos, ya sean nacionales o internacionales y todo lo que conlleva la organización.

Conseguir fogueos, las reservaciones de las canchas, el pedido de uniformes, hablar con los papás, darle seguimiento a cada uno de los chicos, hacer pruebas para evaluar el rendimiento, entre otras cosas.

Pablo Brenes, es coordinador de ligas menores en un colegio privado, desde hace 3 años Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- ¿Y qué es lo que más le gusta del tema de formación?

Hay que tener paciencia y yo creo que el resultado más lindo es cuando uno ve que los chiquillos van evolucionando y que, al final del tiempo, lo llaman jugadores que uno tuvo, para agradecernos la formación que se les dio y que ellos ven en mí un amigo.

LEA MÁS: Carrera de exmundialista de Italia 90 terminó en solo seis años por una decisión que marcó su vida

Y la satisfacción es esa, que le reconozcan por lo que ayudó y que les dejó algo en la vida.

- ¿Cómo es su relación con el fútbol?

Desde que me retiré del fútbol intenté capacitarme, soy ingeniero en computación, tengo una maestría en análisis de datos deportivos y estoy sacando dirección deportiva.

Uno vive actualizándose y todo esto del análisis de datos ayuda a los entrenadores, a la gente de scouting y a la gente de reclutamiento de jugadores. Entonces todo ha avanzado mucho.

A Pablo Brenes le gusta ir al estadio con su familia. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Yo voy al estadio cuando hay partidos interesantes y sigo más que todo el fútbol internacional.

- ¿Qué le dejó el fútbol a Pablo Brenes?

Me dejó todo, mi trabajo depende del fútbol. Las cosas que tengo son gracias al fútbol, lo que soy es gracias a este deporte y soy muy agradecido.

- ¿Cuál fue el momento que lo marcó en su carrera?

Creo que más allá de estar en equipos como Saprissa o Cartago, la gente me recuerda por los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando le ganamos a Portugal, en la que estaba Cristiano Ronaldo, y tuve la oportunidad de hacer el último gol.

Tal vez a mí no me marcó tanto, pero la gente siempre me recuerda por eso. Para mí, la época en Saprissa, cuando fuimos al Mundial de Clubes y gané cinco campeonatos, fue la más bonita y donde viví los mejores momentos.

Pablo Brenes, ha compartido con estrellas de la talla del entrenador alemán Jürgen Klinsmann. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

LEA MÁS: Carlos Villegas transformó los desafíos de Saprissa en éxito en Inter San Carlos

Y el campeonato con Brujas en 2009 fue un reto personal. Yo venía saliendo de Saprissa, fui a Brujas y quedé campeón.

- ¿Y el más complicado?

Siempre que uno cambiaba de equipo era un momento de incertidumbre. Por eso me retiré joven, a los 30 años. Siempre quise retirarme joven porque uno tiene que buscar estabilidad y el fútbol es muy inestable.

- ¿Tiene alguna deuda en su carrera?

No ir a un Mundial mayor. En 2010 fue la oportunidad más clara. Pero soy muy agradecido con Dios por la carrera que tuve.

- ¿Qué opina de la realidad del Saprissa?

La afición de Saprissa es súperexigente, la más exigente del país, y están acostumbrados a ganar. Siento que se han tomado decisiones que no han sido las mejores, no sé si por presupuesto o por falta de capacidad en el reclutamiento.

Han traído jugadores que los entrenadores no han pedido y jugadores sin minutos en otros países. Eso pasa factura. Saprissa tiene una base sólida, pero el recambio no ha respondido.

Desde afuera es fácil hablar; habría que ver desde adentro cómo está Saprissa a lo interno para opinar con más criterio.

- ¿Y qué opina del fútbol tico?

Siento que estamos estancados en Costa Rica. La gente que toma decisiones a alto nivel no ha hecho escogencias correctas y por eso, países como Panamá nos llevan ventaja, y eso nos ha afectado a nivel de Selección.

LEA MÁS: ¿Roberto Artavia, presidente del Saprissa, piensa en el regreso de Keylor Navas y Jeaustin Campos? Esto nos dijo

El no ir a un Mundial es reflejo de las malas decisiones que se han tomado en el fútbol nacional.