¿Qué fue de Pablo Brenes? El verdugo de Cristiano Ronaldo en Atenas 2004 brilla como ingeniero y docente

Lejos de las canchas como jugador, el exjugador Pablo Brenes encontró una nueva forma de seguir aportando al deporte que marcó su vida y lo hace como docente.
Brenes, quien jugó para equipos como Pérez Zeledón, Saprissa, Brujas y Cartaginés trabaja en un colegio privado, en donde se desempeña como coordinador de ligas menores.
El exjugador de 43 años, quien le anotó un gol a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 conversó con La Teja y contó que se sigue preparando, le encanta el tema de análisis de datos deportivos y vive en Heredia.
Además, Pablo tiene dos hijos, Mathías, de 18 años y Gabriel de 12 y con el menor de sus hijos le encanta ir al estadio, pues es saprissista de corazón.
El profe Pablo
- ¿A qué se dedica actualmente?
Trabajo en una institución privada, en la coordinación de las ligas menores y la idea es dictarles las bases y formar a los chicos para facilitarles conseguir becas deportivas internacionales.
Laboro con ellos desde hace 3 años y tengo a cargo entrenadores y hay que coordinar todo lo relacionado a los torneos, ya sean nacionales o internacionales y todo lo que conlleva la organización.
Conseguir fogueos, las reservaciones de las canchas, el pedido de uniformes, hablar con los papás, darle seguimiento a cada uno de los chicos, hacer pruebas para evaluar el rendimiento, entre otras cosas.
- ¿Y qué es lo que más le gusta del tema de formación?
Hay que tener paciencia y yo creo que el resultado más lindo es cuando uno ve que los chiquillos van evolucionando y que, al final del tiempo, lo llaman jugadores que uno tuvo, para agradecernos la formación que se les dio y que ellos ven en mí un amigo.
Y la satisfacción es esa, que le reconozcan por lo que ayudó y que les dejó algo en la vida.
- ¿Cómo es su relación con el fútbol?
Desde que me retiré del fútbol intenté capacitarme, soy ingeniero en computación, tengo una maestría en análisis de datos deportivos y estoy sacando dirección deportiva.
Uno vive actualizándose y todo esto del análisis de datos ayuda a los entrenadores, a la gente de scouting y a la gente de reclutamiento de jugadores. Entonces todo ha avanzado mucho.
Yo voy al estadio cuando hay partidos interesantes y sigo más que todo el fútbol internacional.
- ¿Qué le dejó el fútbol a Pablo Brenes?
Me dejó todo, mi trabajo depende del fútbol. Las cosas que tengo son gracias al fútbol, lo que soy es gracias a este deporte y soy muy agradecido.
- ¿Cuál fue el momento que lo marcó en su carrera?
Creo que más allá de estar en equipos como Saprissa o Cartago, la gente me recuerda por los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando le ganamos a Portugal, en la que estaba Cristiano Ronaldo, y tuve la oportunidad de hacer el último gol.
Tal vez a mí no me marcó tanto, pero la gente siempre me recuerda por eso. Para mí, la época en Saprissa, cuando fuimos al Mundial de Clubes y gané cinco campeonatos, fue la más bonita y donde viví los mejores momentos.
Y el campeonato con Brujas en 2009 fue un reto personal. Yo venía saliendo de Saprissa, fui a Brujas y quedé campeón.
- ¿Y el más complicado?
Siempre que uno cambiaba de equipo era un momento de incertidumbre. Por eso me retiré joven, a los 30 años. Siempre quise retirarme joven porque uno tiene que buscar estabilidad y el fútbol es muy inestable.
- ¿Tiene alguna deuda en su carrera?
No ir a un Mundial mayor. En 2010 fue la oportunidad más clara. Pero soy muy agradecido con Dios por la carrera que tuve.
- ¿Qué opina de la realidad del Saprissa?
La afición de Saprissa es súperexigente, la más exigente del país, y están acostumbrados a ganar. Siento que se han tomado decisiones que no han sido las mejores, no sé si por presupuesto o por falta de capacidad en el reclutamiento.
Han traído jugadores que los entrenadores no han pedido y jugadores sin minutos en otros países. Eso pasa factura. Saprissa tiene una base sólida, pero el recambio no ha respondido.
Desde afuera es fácil hablar; habría que ver desde adentro cómo está Saprissa a lo interno para opinar con más criterio.
- ¿Y qué opina del fútbol tico?
Siento que estamos estancados en Costa Rica. La gente que toma decisiones a alto nivel no ha hecho escogencias correctas y por eso, países como Panamá nos llevan ventaja, y eso nos ha afectado a nivel de Selección.
El no ir a un Mundial es reflejo de las malas decisiones que se han tomado en el fútbol nacional.