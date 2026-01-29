Deportes

¿Debió ser expulsado Kendall Waston al primer minuto de juego ante Pérez Zeledón?

Kendall Waston fue amonestado al inicio del partido ante Pérez Zeledón

Por Henry Bejarano Matarrita

Saprissa visita Pérez Zeledón en un partido que define mucho para los morados por la presión que hay contra el técnico Vladimir Quesada, y al inicio del juego Kendall Waston vio la amarilla por una fuerte falta en la mitad del campo.

Para Henry Bejarano, el exárbitro nacional, la infracción estuvo bien juzgada por Brayan Cruz.

Kendall Waston, defensa de Saprissa
Kendall Waston fue amonestado en el primer minuto de partido en Pérez Zeledón (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Eso no es roja, es amarilla. Es un majonazo”, aseguró el exárbitro costarricense luego de ver la jugada.

Saprissa viene de empatar en casa ante Cartaginés y de solo sumar un triunfo en las primeras cuatro jornadas del certamen de Clausura 2026 y en este partido en el sur buscan su segundo triunfo aunque de momento, al minuto 20 van abajo 1 a 0.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

