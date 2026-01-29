Deportes

Erick Lonis afirma que hay una campaña contra Vladimir Quesada y lo comparó con Óscar Ramírez

Erick Lonis aseguró que hay una campaña contra Vladimir Quesada e hizo una comparativa directa con Óscar Ramírez y el momento de Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

Erick Lonis salió en defensa de Vladimir Quesada tras las diversas críticas contra el técnico por la situación que vive en Saprissa, en la que la afición quiere su salida del banquillo.

“Hay campañas que iniciaron desde el inicio con el fuera, Vladimir, fuera, Vladimir, cuando el equipo está jugando bien. El único partido que no jugamos bien fueron los últimos 45 minutos contra Herediano”, comentó Lonis en Columbia.

Según el exarquero del Saprissa, la situación contra Quesada no da para tantas críticas en su contra.

“No es para tanto y sí hay una campaña contra él”, mencionó Erick en las declaraciones en Columbia.

Según el morado, no hay equilibrio con la situación de Alajuelense en la que recientemente estaban igualados en puntos y nadie criticaba a Óscar Ramírez.

“Si Saprissa y la Liga tenemos 5 puntos… “¿Por qué todo contra Vladimir? No se oye nada contra Óscar”, afirmó Lonis.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

