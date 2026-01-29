Erick Lonis le lanzó una dura crítica a Juan Carlos Rojas y a su mandato

Erick Lonis, del comité deportivo del Saprissa, criticó diversas palabras de Juan Carlos Rojas que manifestó durante su mandato en el tiempo reciente.

“Una valoración de lo que encontramos antes, pero sí había muchas deficiencias en lo económico. Yo siento que el mensaje era complicado porque decir que éramos la planilla más cara y que somos el que más paga, eso te juega en contra porque luego quieres contratar a un jugador y ese jugador te cobra el doble, el agente también, y la gente se molesta”, dijo en Columbia.

Erick Lonis criticó a Juan Carlos Rojas (Mayela López/Mayela López)

“Estamos en una situación financiera crítica, estuvimos cuando el comité técnico asumió, prácticamente el presidente estaba en un momento en que no estaba seguro si seguir o no, entonces vamos a decir que teníamos un presidente que estaba y no estaba; en palabras de él. No teníamos gerente general, ni deportivo, ni de divisiones menores, o sea, entonces además de que estábamos quebrados, y por otro lado se decía que éramos los que más pagábamos”, criticó Lonis.

Juan Carlos Rojas ya no es parte del Saprissa y su puesto es ocupado por Roberto Artavia como nuevo presidente tibaseño.