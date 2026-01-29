¿Le quitaron un penal a Saprissa en el cierre ante Pérez Zeledón? Exárbitro fue contundente

En los minutos de reposición en el duelo entre Pérez Zeledón y Saprissa, en una jugada de táctica fija, derribaron a Kendall Waston en el área, pero no se señaló nada.

El juego estaba empatado a tres en esos instantes, por lo que pudo ser la jugada del triunfo para los de Tibás, acción que analizó Henry Bejarano.

Henry Bejarano afirmó que le quitaron un penal a Saprissa (Jose Cordero)

“Sujetan a Waston, eso es penal a favor de Saprissa. ¿Y el VAR? Es increíble esto", afirmó el exárbitro nacional.

Al final, el videoarbitraje no llamó a Brayan Cruz para que observara la jugada y el duelo entre ambos siguió con normalidad pese a la jugada polémica.