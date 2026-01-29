Deportes

¿Le quitaron un penal a Saprissa en el cierre ante Pérez Zeledón? Exárbitro fue contundente

Henry Bejarano afirma que hubo una falta sobre Kendall Waston que era de penal

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

En los minutos de reposición en el duelo entre Pérez Zeledón y Saprissa, en una jugada de táctica fija, derribaron a Kendall Waston en el área, pero no se señaló nada.

El juego estaba empatado a tres en esos instantes, por lo que pudo ser la jugada del triunfo para los de Tibás, acción que analizó Henry Bejarano.

Henry Bejarano afirmó que le quitaron un penal a Saprissa (Jose Cordero)

“Sujetan a Waston, eso es penal a favor de Saprissa. ¿Y el VAR? Es increíble esto", afirmó el exárbitro nacional.

LEA MÁS: ¿Le perdonaron un penal a Saprissa ante Pérez Zeledón?

Al final, el videoarbitraje no llamó a Brayan Cruz para que observara la jugada y el duelo entre ambos siguió con normalidad pese a la jugada polémica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaPérez ZeledónVAR
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.