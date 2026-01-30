¿Obsesión o estrategia? Por qué parece que Saprissa tiene metido en la cabeza a Alajuelense en sus momentos de crisis

En el Deportivo Saprissa parece que tienen a la Liga Deportiva Alajuelense en el subconsciente. Son reiteradas las ocasiones en las que, ante un momento incómodo o de presión, el archirrival sale a relucir por parte de figuras importantes de la institución tibaseña.

Las declaraciones sobre Alajuelense

Hace poco más de un mes, Erick Lonis hizo referencia directa a los manudos en la previa de las semifinales del Apertura 2025. Pese a que los morados se preparaban para enfrentar al Cartaginés, el exarquero tuvo un encontronazo con un periodista y metió a la Liga en la colada.

Vladimir Quesada hizo referencia a las palabras de Óscar Ramírez sobre el tiempo entre juegos

En ese instante, Anthony Porras, de Columbia, le consultó sobre la continuidad de Vladimir Quesada en el banquillo: “¿En enero Vladimir seguirá dirigiendo al equipo, sin importar el título?”.

Lonis respondió molesto: “Pero Anthony, ¿por qué no le pregunta eso a otros equipos? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Usted le pregunta eso a la Liga?”.

Este jueves, previo al juego ante Pérez Zeledón, Lonis volvió a comparar la situación de Vladimir con la de Óscar Ramírez: “Si Saprissa y la Liga tenemos cinco puntos... ¿Por qué todo contra Vladimir? No se oye nada contra Óscar”, afirmó el ex capitán morado.



El dardo de Vladimir

El propio Quesada, tras el empate 3-3 ante los guerreros del sur, lanzó una indirecta basada en declaraciones previas del Machillo sobre la falta de tiempo de trabajo.

“Si contestara como otros colegas y les dijera que necesitamos tiempo para amoldar al equipo, no me dirían nada, pero somos Saprissa; es una realidad que no se puede ocultar”, mencionó Vladi, refiriéndose a las quejas de Ramírez por el calendario apretado y el Torneo de Copa.

Las palabras del Machillo a las que se refiere Vladi las dijo tras el duelo en Cartago.

“Si analizan, Alajuela es cada tres días, los primeros cinco partidos, y entonces la continuidad de nosotros consiste en recuperar, hacer el bosquejo del partido y jugar; todos los cinco partidos es lo mismo.

“Encima nos meten el torneo de Copa, entonces una semana para trabajar ahí antes de que nos metan la copa y me toca ir a Liberia antes de reiniciar", comentó el Macho en conferencia de prensa luego del duelo ante Cartaginés.



Exjugador morado opina sobre las declaraciones relacionadas con Alajuelense y la situación de Vladimir

En La Teja conversamos con Jorge Alejandro “el Tanque" Castro sobre esta tendencia de mirar hacia Alajuela.

“Me parece normal, es parte del juego. Los equipos grandes tienen que plantear estrategias de comunicación para cuando están escasos de puntos. Está bien siempre y cuando no se falte al respeto”, comentó Castro.

El Tanque considera lógico el arranque flojo de ambos equipos: “Es normal en cuanto a rendimiento, ya que ambos terminaron compitiendo en la final que fue pesada. Enero es un mes difícil de arranque, pero en febrero se deberían regular las cargas para que despierten”.

Finalmente, Castro dio su respaldo al estratega tibaseño: “Lo apoyo, lo conozco bien y lo respeto como un referente. Mi voto es para que Vladimir se sostenga hasta que Saprissa reacomode sus departamentos”.