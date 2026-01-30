Deportes

El Real Madrid se reencontrará con un reciente verdugo en la Champions League

El Real Madrid ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Champions League

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El recuerdo del 4-2 del Benfica de José Mourinho ante el Real Madrid sigue retumbando en la cabeza de los merengues y ahora más, conociendo que será nuevamente su rival en dieciseisavos de Champions League.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen que medirse ahora en un ida y vuelta ante los de Portugal, para buscar el pase a la siguiente ronda y para intentar cobrar venganza de lo sucedido recientemente en Lisboa.

El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, inicia el camino del festejo luego de anotarle al Real Madrid por la jornada final de la fase de grupos de la Champions League.
Benfica y Real Madrid se volverán a encontrar en dieciseisavos de final de Champions. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El año anterior, los blancos pasaron por la misma suerte que en esta edición de la Champions, teniendo que pasar por el Manchester City en dieciseisavos de final, serie que ganaron, pero fueron eliminados por el Arsenal en cuartos de final.

LEA MÁS: Cartaginés se llevó un golpe de realidad de la mano de su antiguo entrenador Andrés Carevic

El resto de emparejamientos

Además del duelo entre Benfica y Real Madrid, el Mónaco se medirá al campeón de Europa, el París Saint-Germain; Galatasaray ante la Juventus, y Borussia Dortmund ante Atalanta.

El Qarabag fue una de las sorpresas y se topará con el Newcastle; Brujas de Bélgica ante el Atlético de Madrid; Bodo Glimt se jugará el pase ante el subcampeón de Europa, el Inter de Milán, y el Olympiacos se topará con el Bayer Leverkusen.

El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, celebra el cuarto gol de su equipo en un impresionante actuación ante el Real Madrid por la Champions League.
El gol de Anatoliy Trubin al cierre le otorgó el pase al Benfica para volverse a topar con el Madrid en playoff de Champions (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Los ganadores de estos duelos se enfrentarán con los primeros ocho que consiguieron su pase directo a los octavos de final.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sobre el arranque del torneo: “Jamás pensábamos tener un inicio como este”

Estos choques se jugarán entre el 17 y 18 de febrero y los segundos juegos entre el 24 y 25 del mismo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Real MadridBenficaChampions LeagueUCL
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.