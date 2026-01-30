El Real Madrid se reencontrará con un reciente verdugo en la Champions League

El recuerdo del 4-2 del Benfica de José Mourinho ante el Real Madrid sigue retumbando en la cabeza de los merengues y ahora más, conociendo que será nuevamente su rival en dieciseisavos de Champions League.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen que medirse ahora en un ida y vuelta ante los de Portugal, para buscar el pase a la siguiente ronda y para intentar cobrar venganza de lo sucedido recientemente en Lisboa.

Benfica y Real Madrid se volverán a encontrar en dieciseisavos de final de Champions. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El año anterior, los blancos pasaron por la misma suerte que en esta edición de la Champions, teniendo que pasar por el Manchester City en dieciseisavos de final, serie que ganaron, pero fueron eliminados por el Arsenal en cuartos de final.

El resto de emparejamientos

Además del duelo entre Benfica y Real Madrid, el Mónaco se medirá al campeón de Europa, el París Saint-Germain; Galatasaray ante la Juventus, y Borussia Dortmund ante Atalanta.

El Qarabag fue una de las sorpresas y se topará con el Newcastle; Brujas de Bélgica ante el Atlético de Madrid; Bodo Glimt se jugará el pase ante el subcampeón de Europa, el Inter de Milán, y el Olympiacos se topará con el Bayer Leverkusen.

El gol de Anatoliy Trubin al cierre le otorgó el pase al Benfica para volverse a topar con el Madrid en playoff de Champions (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Los ganadores de estos duelos se enfrentarán con los primeros ocho que consiguieron su pase directo a los octavos de final.

Estos choques se jugarán entre el 17 y 18 de febrero y los segundos juegos entre el 24 y 25 del mismo.