Real Madrid vs Barcelona: clásico de leyendas tendrá un sorpresivo descuento en las entradas

El esperado duelo entre leyendas del Real Madrid y el Barcelona llegará por primera vez al país

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El clásico de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona se disputará por primera vez en Costa Rica y promete convertirse en una experiencia familiar cargada de historia, emoción y figuras emblemáticas del fútbol mundial.

El partido se jugará el sábado 7 de febrero, a las 6 p.m., en el Estadio Nacional.

Promoción especial en entradas

La productora Experiencias MKP anunció una promoción del 50% de descuento en entradas seleccionadas. La iniciativa busca facilitar el acceso al espectáculo y permitir que más personas puedan vivir este evento único.

Real Madrid vs. Barcelona Leyendas INS Estadio 7 de febrero del 2026 Cortesía: MJ Comunicación
El encuentro se disputará el próximo 7 de febrero. (La Nación/MJ Comunicación)

Los interesados pueden adquirir sus boletos en www.kuikpei.com, donde se detallan las localidades incluidas en la promoción. El beneficio estará vigente por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Figuras confirmadas para el clásico

Entre las figuras ya confirmadas destacan Ronaldinho, Iker Casillas, Carles Puyol, Rivaldo, Guti, Claude Makélélé, Javier Saviola y Pepe. La organización informó que el resto de los jugadores será anunciado en los próximos días.

Yerlin Gómez Izaguirre

