Ronaldinho es el primer jugador confirmado para el histórico duelo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

El anuncio que muchos esperaban finalmente se hizo oficial: Ronaldinho Gaúcho visitará Costa Rica para participar en el histórico enfrentamiento entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends, que se realizará el sábado 7 de febrero del 2026 en el Estadio Nacional.

El brasileño se convierte así en el primer jugador confirmado para este espectáculo sin precedentes.

Un espectáculo de grandes figuras

La productora Experiencias MKP, junto al Banco Popular como patrocinador oficial, adelantó que el encuentro reunirá a figuras que marcaron época y siguen siendo parte de la memoria del fútbol mundial.

Ronaldinho será una de las estrellas que jugarán en el Estadio Nacional.

“Ronaldinho, campeón del mundo, ganador del Balón de Oro y leyenda viva del mejor Barça de la historia, encabezará un equipo que despertará nostalgia, emoción y espectáculo puro sobre la cancha”, señaló Karol Rojas, Gerente de Experiencias MKP.

Precios y localidades

Las entradas ya están disponibles al público general mediante la plataforma kuikpei.com. Los precios, con cargos e impuestos incluidos, van desde los $100 (48.800 colones) en Sol Norte y Sur, hasta los exclusivos $1.000 (488.000 colones) del paquete Legends VIP, que incluye cena de gala, acceso al entrenamiento del Barça Legends y un After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional.