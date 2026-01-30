Vladimir Quesada sobre el arranque del torneo: “Jamás pensábamos tener un inicio como este”

Saprissa vino de atrás para igualar una desventaja de 3-1 y acabar empatando a tres en Pérez Zeledón, un marcador que Vladimir Quesada comentó como algo que le dejó un sinsabor.

“Hicimos un buen partido ante un gran rival en una cancha difícil nuevamente y creo que rescatamos un resultado que ante la realidad el partido estaba perdido para muchos, pero somos Saprissa y conozco el ADN que tienen; siempre queremos ganar. Sí, al final rescatamos un punto, pero perdimos dos, así que es un gran sinsabor”.

Saprissa empató a tres en Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“El equipo ha tratado de hacer bien las cosas; normalmente hemos jugado la mayoría de minutos de buena manera, entendiendo que los rivales también juegan y eso es importante y se debe tomar en cuenta. Siempre queremos ganar, pero viendo la manera en que iniciamos, también eso nos deja tranquilos y contentos entre comillas”, aseguró en conferencia el técnico.

LEA MÁS: Saprissa rescató un punto en Pérez Zeledón, aunque eso no borra la principal molestia de la afición

Quesada fue enfático en que Saprissa ayudó a Pérez Zeledón con graves errores que les complicaron a ellos mismos el juego.

Vladimir Quesada sigue en capilla ardientes tras sumar otro juego sin ganar (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Hubo errores nuestros, como siempre digo en el camerino: si los rivales no pueden, nosotros no debemos ayudarles; lamentablemente les ayudamos, pero por el otro lado el pundonor, la garra, los deseos de ganar, de ir adelante y, a pesar del marcador, buscar el marco contrario, pero no en nuestra área”, acotó.

Acerca de los malos resultados, Vladi opinó sobre solo ganar un juego de cinco posibles hasta el momento.

LEA MÁS: Mariano Torres no se guardó nada: “Estamos ayudando al rival y no nos puede seguir pasando”

“Si contestara como otros colegas y le dijera que necesitamos tiempo para amoldar al equipo, no me dirían nada, pero somos Saprissa; es una realidad que no se puede ocultar. No es lo que nos imaginábamos por nada del mundo tener este inicio de campeonato; para ustedes y la afición es algo fuera de lo normal, con más razón para nosotros. Jamás pensábamos tener un inicio como este; solo queda trabajar; lamentablemente, no hemos podido hacerlo por cómo se presenta el torneo”.