Mariano Torres no se guardó nada: “Estamos ayudando al rival y no nos puede seguir pasando”

Luego del juego contra Pérez Zeledón, el capitán del Saprissa Mariano Torres criticó que el equipo esté cediendo espacios a los rivales para anotar

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa rescató un punto ante Pérez Zeledón, pero terminó el partido en San Isidro de El General con un sinsabor, ya que no lograron dejarse la victoria ante los generaleños.

Este jueves, Saprissa caía 3-1 y empató 3-3 y luego del partido, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, el capitán saprissista Mariano Torres se sinceró y dijo salir molesto por el resultado.

“Las sensaciones son raras, porque creo que hacemos por momentos un buen juego. Siempre digo que los goles vienen por virtud del rival o por errores propios, y últimamente son más errores propios que virtud del rival.

Pérez Zeledón vs Saprissa. Jornada seis
Mariano Torres, capitán del Saprissa no ocultó su malestar, luego del empate ante Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

”Estamos ayudando al rival y no nos puede seguir pasando, tenemos que recapacitar”, dijo.

No alcanza

Torres destacó que rescata el carácter del equipo, pero sabe que a Saprissa le falta.

“Hoy (jueves) en parte el ataque nos estaba faltando y en dos partidos mantuvimos el arco en cero, pero deberíamos seguir por el mismo camino.

“Rescato el carácter que tuvo el equipo, nos molesta y mucho y estamos molestos, porque en la posición en la que estamos, no se nos dio la victoria”, afirmó.

El argentino señaló que a Saprissa nadie le regala nada y es claro en los errores que están cometiendo a nivel grupal.

“Venimos de un 3-1, levantarlo y casi terminar ganándolo es de rescatar, porque es carácter y personalidad pero no alcanza.

“Nadie nos regala nada y estamos ayudando demasiado al rival para que anote, eso lo tenemos que corregir”, comentó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

