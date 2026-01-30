Cartaginés se llevó un golpe de realidad de la mano de su antiguo entrenador Andrés Carevic

Mucha expectativa y una sed de demostrarle a Andrés Carevic que había preferido el dinero que la gloria, o al menos muchos brumosos veían este Cartaginés ante Sporting como algo personal, debido a que el club albinegro le arrebató muchos jugadores a un club blanquiazul que venía funcionando con esa fórmula de planilla y técnico.

Jugadores como Marco Ureña, Jesús Batiz, junto con el técnico Andrés Carevic, son algunos de esos nombres que regresaban a lo que hace cuestión de un mes y un poco más era su casa, y ante una afición que los apoyaba.

El proyecto de Sporting no había tenido un buen arranque tras solo sumar un punto en las primeras fechas, por lo que parecía una noche ideal para que Cartago cobrara algunas facturas con Sporting, equipo que, dicho sea de paso, les ha hecho pasar a los brumosos tragos amargos también en lo deportivo; sin embargo, la situación volvió a convertirse en otra pesadilla para los blanquiazules.

Sporting no marcaba un gol desde octubre (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El clima frío de Cartago se puso aún peor en el Fello Meza en los primeros minutos del compromiso, cuando la línea defensiva de los brumosos estuvo muy adelantada para que Marco Ureña los tomara mal parados y el exdelantero del Cartaginés esquivara a Kevin Briceño y a puerta vacía pusiera el 0-1 en apenas 5 minutos de partido.

Luego de esta anotación, los albinegros acabaron una increíble racha sin anotar un tanto en la máxima categoría que venían sin romper desde octubre del año anterior.

La visita jugó con mucha comodidad en esos primeros instantes y, por intermedio de Josimar Méndez, estuvo a punto de marcar el segundo de no ser por Kevin Briceño, fundamental en esa acción; no obstante, el albinegro dio indicios de lo que se vendría minutos después.

Los de Amarini Villatoro empezaron a generar peligro frente al arco de Leonel Moreira, cuando Cristopher Núñez hizo una jugada individual por el costado derecho, pero una barrida providencial impidió lo que pudo ser la paridad en el resultado.

Marco Ureña le anotó a su exequipo (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

La mejor de Cartaginés en esa primera mitad fue de Juan Carlos Gaete, quien tras una jugada individual fue abriendo espacio por izquierda, pero Moreira en primera instancia detuvo el remate, para hacer una doble tapada espectacular ante un segundo disparo de Cristopher Núñez y que en un tercer intento de gol la pelota se fuera por la línea de fondo en 24 minutos de partido.

Cuando ya el duelo parecía que se iba al descanso con la ventaja mínima, Jossimar Méndez tendría su revancha ante Briceño y, de nuevo con una línea defensiva muy adelantada, el albinegro tomó mal parados a los blanquiazules y, ante el achique del portero, solo la acarició a un lado y sentenció el 0-2.

Un silencio total bajo una temperatura bajísima en Cartago y con un viejo conocido como Andrés Carevic celebrando la lección que les daba a sus expupilos en esa primera mitad que acabaría con ese 0-2.

Volcado al frente

La etapa complementaria comenzó con un Cartago volcado por completo al frente en busca de rescatar algo y evitar que su extécnico y muchos de sus exjugadores salieran con la sonrisa de la que era su casa hasta el semestre anterior.

Cartaginés perdió la racha perfecta en casa y el invicto (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Juan Carlos Gaete fue quien llevó más peligro al arco visitante, primero a los 53, con un disparo que pasó realmente cerca del poste, y otra jugada más cuatro minutos después, que tampoco pudo aprovechar para que los brumosos se metieran en el juego.

Osito volvería a figurar al 62 tras un remate lejano de Luis Flores que sería detenido por el guardameta, que con sus intervenciones sostenía las embestidas de un Cartago que tenía como peor enemigo al cronómetro.

José Mora tuvo una de las mejores a los 72 minutos luego de un disparo al poste. Parecía que no saldría la luz para los de Villatoro.

Dos minutos después, Marco Ureña la tuvo servida para ponerle tintes de goleada al marcador, luego de quedar frente a Briceño, y pese a evadir de nuevo al arquero, su remate se iría por línea de fondo.

Moreira volvería a ser figura a los 75 luego de un achique para evitar que los azules se metieran en el compromiso y así aumentar la frustración de los locales.

Al final, Carevic y compañía se fueron de su anterior casa, en la que muchos querían saldar cuentas pendientes, con una sonrisa y los primeros tres puntos del Clausura 2026 en el bolsillo.