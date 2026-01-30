Erick Lonis confirma el regreso de un ídolo morado al Saprissa

El exdefensor del Saprissa, Víctor Cordero, regresa al club para colaborar con el departamento de prospectos.

En octubre del 2019, Víctor fue presentado como gerente deportivo de la “S” y dejó el cargo en el 2021.

A finales del año pasado sonó el nombre del excapitán y se dijo que ocuparía el lugar de Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del equipo morado.

En su momento, Lonis lo desmintió y este jueves, en Pérez Zeledón, confirmó el regreso de Cordero y las tareas que tendrá en la institución.

El exjugador Víctor Cordero regresa al Saprissa. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

“Yo soy parte del Comité Técnico, pero necesitamos un gerente deportivo. Ahora estamos integrando a medio tiempo a Víctor Cordero en el tema de manejo de prospectos.

“Él es un gran profesional, está bien remunerado en otra empresa, pero ya lo tenemos al menos un rato con nosotros”, afirmó en declaraciones a Deportivas Columbia.

El trabajo de Víctor Cordero

Lonis agregó que Cordero trabajará con divisiones menores.

“Yo quería que Víctor fuera gerente deportivo, pero por el tema de presupuesto no se ha podido. Él ha pasado por todas las etapas de divisiones menores, estuvo en el equipo mayor, tiene todas las etapas quemadas.

“Yo siempre quise que estuviera en el club y logramos que esté en prospectos del Saprissa, porque necesitamos más talentos y de mayor calidad”, sentenció.