¿Quién debe ser el nuevo entrenador del Saprissa? Estos son los que más suenan

La salida de Vladimir Quesada del Saprissa tras solo una victoria en este inicio de torneo abre la interrogante de quién debe asumir ahora la responsabilidad del banquillo morado.

Uno de los nombres más sondeados entre los morados es el de Jeaustin Campos; no obstante, el técnico tiene contrato con el Real España de Honduras y, recientemente, renovó hasta mediados del 2027.

Vladimir Quesada fue destituido del banquillo de Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otro de los que suena para asumir las riendas de los tibaseños es Hernán Medford, quien tras épocas de gloria con los de Tibás, actualmente, no tiene equipo, pero mucho saprissista siempre ha querido su regreso.

En el caso de Wálter Centeno, también exentrenador de Saprissa, recientemente ha sonado su nombre como un rumor, pese a que el timonel está actualmente con San Carlos y aún tiene contrato en el presente Clausura 2026.

Otro de los rumores apunta a Douglas Sequeira, quien había sido destituido hace poco de Inter San Carlos, pero al poco tiempo volvió al club con la consigna de ascenderlo a la primera división.

La salida de Quesada va ligada a un fracaso en el semestre anterior, cuando cayó en la final de la segunda ronda ante Liga Deportiva Alajuelense.

Además, no logró superar la ronda de grupos de la Copa Centroamericana, lo cual lo dejó fuera de la Concacaf Champions Cup en este 2026.

Súmele a lo anterior que solo ha conseguido seis unidades, tras una victoria, tres empates y una derrota en el inicio del torneo local.

Periodistas opinan sobre el banquillo saprissista

En La Teja buscamos opiniones de qué perfil de técnico debe buscarse en Tibás para regresar por el buen camino y calmar las aguas tras un último tiempo lleno de malos resultados y sin cetros.

Jeaustin Campos es uno de los técnicos más pedidos por la afición morada (Rafael Pacheco Granados)

“Yo lo que digo es que el técnico nuevo de Saprissa tiene que ser Jeaustin Campos, tienen que moverse hasta donde dé lugar para traerse de regreso a Jeaustin Campos, el técnico más exitoso en la historia del fútbol tico y de la historia del Saprissa; me parece que es el único perfil ideal”, afirmó Carlos Serrano de Repretel.

Anthony Porras de Columbia habló con La Teja para dar su criterio acerca del nuevo timonel morado.

“Saprissa es un equipo que está urgido de resultados luego de año y medio sin ser campeón nacional, lo cual genera una presión enorme en el mundo Saprissa, y este campeonato las cosas no están bien, entonces necesita un técnico eficiente, ganador, resultadista, que en poco tiempo pueda venir a acomodar al equipo y se meta con todo a pelear el campeonato porque al morado no le va a aguantar un proceso, sino que lo que quieren es el título.

“Ahora la afición debe entender que el club vive una restructuración desde todo punto de vista que aplica en lo financiero, entonces no hay tanto dinero y los morados deben poner los pies en la tierra y entender que no se puede traer al ténico que quiera porque se debe acoplar al presupuesto, así que yo diría que buscar un técnico alcanzable ecnonómicamente, eficiente, con resultados y que entienda que en Saprissa debe ser campeón sino no sirve por ende con experiencia en esas exigencias”, añadió el comunicador.