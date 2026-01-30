Afición de Saprissa reacciona eufórica a la salida de Vladimir Quesada

Este viernes, Saprissa confirmó la salida de Vladimir Quesada como director técnico del primer equipo masculino.

La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales oficiales, en las que el club explicó que el entrenador asumirá nuevas funciones dentro de la institución.

LEA MÁS: Roberto Artavia, presidente de Saprissa revela cómo se tomó Vladimir Quesada su despido del primer equipo

“El Deportivo Saprissa informa que el señor Vladimir Quesada dejará la dirección técnica del primer equipo masculino para asumir nuevas funciones dentro de la organización”, escribió el equipo tibaseño.

La salida de Vladimir Quesada se dio a conocer este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reacción de la afición

Tras el anuncio, los aficionados expresaron su opinión en redes sociales. La mayoría de los comentarios reflejaron satisfacción con la decisión, especialmente por los resultados recientes del equipo.

LEA MÁS: ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Costa Rica?

“Señor, me has mirado a los ojos”, “Gracias, Señor”, “Bueno, escucharon a la afición, ahora sigan escuchando a quienes queremos a Campos o Medford”, “No se pongan creativos, por favor. Respeten el club y la historia”, fueron parte de las reacciones.

Balance deportivo

En el actual torneo Clausura 2026, el equipo registra una victoria, tres empates y una derrota, números que influyeron en el sentir de la afición.