Afición de Saprissa reacciona eufórica a la salida de Vladimir Quesada

La salida de Vladimir Quesada de Saprissa provocó numerosas reacciones

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este viernes, Saprissa confirmó la salida de Vladimir Quesada como director técnico del primer equipo masculino.

La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales oficiales, en las que el club explicó que el entrenador asumirá nuevas funciones dentro de la institución.

“El Deportivo Saprissa informa que el señor Vladimir Quesada dejará la dirección técnica del primer equipo masculino para asumir nuevas funciones dentro de la organización”, escribió el equipo tibaseño.

Saprissa, entrenamiento
La salida de Vladimir Quesada se dio a conocer este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reacción de la afición

Tras el anuncio, los aficionados expresaron su opinión en redes sociales. La mayoría de los comentarios reflejaron satisfacción con la decisión, especialmente por los resultados recientes del equipo.

“Señor, me has mirado a los ojos”, “Gracias, Señor”, “Bueno, escucharon a la afición, ahora sigan escuchando a quienes queremos a Campos o Medford”, “No se pongan creativos, por favor. Respeten el club y la historia”, fueron parte de las reacciones.

Balance deportivo

En el actual torneo Clausura 2026, el equipo registra una victoria, tres empates y una derrota, números que influyeron en el sentir de la afición.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

