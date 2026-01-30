¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Costa Rica?

El mercado de fichajes para el torneo Clausura 2026 está a pocos días de cerrarse.

El plazo establecido por la Unafut para la incorporación de nuevos jugadores vence este martes 3 de febrero, a las 11:59 p.m., y ya después de esa fecha, los clubes no pueden incorporar futbolistas.

Sin embargo, los equipos tienen un as bajo la manga que les permite un período extraordinario para la inscripción de jugadores.

El mercado de fichajes para el torneo de Clausura 2026 vence el martes 3 de febrero. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

De acuerdo con el reglamento de competición de la temporada 2025-2026, a los equipos se les concederá un tiempo de 10 días hábiles, contados a partir de la finalización de los plazos para la inscripción de jugadores para inscribirse con otro club, pero deben cumplir con una serie de requisitos.

Los requisitos

Según la Unafut, para acceder a este plazo extraordinario, los clubes deben hacer lo siguiente:

a) Un jugador con contrato vigente e inscrito ante la Unafut que haya sido desinscrito por su club en los últimos ocho días hábiles antes del cierre del período de inscripciones respectivo.

b) Por sentencia firme de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la FCRF o sentencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). También por resolución firme dictada por autoridades judiciales costarricenses en Proceso de Conocimiento o de Tutela Cautelar.

Saprissa presentó a sus refuerzos, el 12 de enero pasado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

c) Finiquito suscrito por el club y jugador para dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo.

d) Carta del club que pone fin al contrato con el jugador.

e) Se haya solicitado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador dentro de los periodos de inscripción y se encuentre a la espera de la entrega del CTI por parte de la federación contraria.

Estas son las cinco excepciones que se permiten para que un club de primera pueda inscribir más fichajes finalizado el 3 de febrero; es decir, en seis días.