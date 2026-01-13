Saprissa anuncia importante noticia sobre sus fichajes horas antes del juego ante Puntarenas

Saprissa anunció que para el duelo de este martes ante Puntarenas, a las 8 de la noche en el Ricardo Saprissa, podrá contar con el nicaragüense Bancy Hernández y también con su nuevo goleador, el canalero Tomás Rodríguez.
Ambos futbolistas, al ser jugadores extranjeros, necesitaban contar con el permiso laboral para poder hacer su debut oficial con la camiseta morada, y los dos recibieron el aval para competir.
Ambos atacantes quedan a disposición del cuerpo técnico y será la decisión de Vladimir Quesada si cuenta con ellos de arranque o suplentes para enfrentarse a los naranjas.
En el caso de Luis Javier Paradela, aún sigue en proceso de estar listo físicamente.