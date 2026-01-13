Saprissa anuncia importante noticia sobre sus fichajes horas antes del juego ante Puntarenas

Saprissa anunció que para el duelo de este martes ante Puntarenas, a las 8 de la noche en el Ricardo Saprissa, podrá contar con el nicaragüense Bancy Hernández y también con su nuevo goleador, el canalero Tomás Rodríguez.

Saprissa podrá usar a sus nuevos extranjeros para el duelo ante Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ambos futbolistas, al ser jugadores extranjeros, necesitaban contar con el permiso laboral para poder hacer su debut oficial con la camiseta morada, y los dos recibieron el aval para competir.

Ambos atacantes quedan a disposición del cuerpo técnico y será la decisión de Vladimir Quesada si cuenta con ellos de arranque o suplentes para enfrentarse a los naranjas.

En el caso de Luis Javier Paradela, aún sigue en proceso de estar listo físicamente.