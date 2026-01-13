Chepe Bomba revela el nuevo destino de Gustavo Herrera tras su salida del Saprissa

Luego de confirmarse la salida de Gustavo Herrera del Deportivo Saprissa, el periodista panameño José Miguel Domínguez reveló el destino al que el atacante canalero estaría cerca de llegar.

En Estados Unidos estarían cerca de hacerse con los goles de Gustavo Herrera en el New York Red Bull, según lo dio a conocer el popular Chepe Bomba.

Gustavo Herrera estaría cerca de un equipo de Estados Unidos (Jose Cordero/José Cordero)

“El joven atacante de 20 años llegaría procedente del Deportivo Saprissa de Costa Rica, donde jugaba cedido por el Sporting San Miguelito de Panamá, y comenzaría su aventura en Estados Unidos en el Red Bulls II, filial que compite en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo de la competencia norteamericana”, publicó el comunicador panameño en su página web.

“Aunque el traspaso aún no se ha oficializado, las negociaciones estarían avanzadas y se espera un anuncio en las próximas horas o días. De concretarse, Herrera se uniría a una lista creciente de panameños que buscan consolidarse en la MLS”, afirmó Chepe Bomba.

Tavitín estuvo tan solo un semestre en el fútbol nacional y logró anotar un tanto con la elástica morada en el triunfo tibaseño en Guadalupe 1-3 en el certamen de Apertura 2025, en una anotación con el pecho que provocó las lágrimas del atacante, quien no tuvo el nivel esperado por los aficionados del Saprissa en su paso por el fútbol nacional.