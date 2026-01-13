Saprissa de luto por la muerte de un exjugador

El Deportivo Saprissa está de luto por la muerte de José Francisco Hernández Alpizar, exjugador del club que se desempeñó como defensor en la temporada 1992-1993.

Los morados compartieron un comunicado en sus diversas redes sociales para solidarizarse con la familia del exfutbolista por este momento tan complejo.

Saprissa lamenta la muerte de un exjugador

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor José Francisco Hernández Alpízar, defensor central de nuestro club en la temporada 92-93. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, compartieron los morados en sus diversas plataformas.

El historiador nacional José Antonio Pastor le comentó a La Teja unos datos sobre el exjugador tibaseño.

El jugador estuvo una temporada con los morados. Foto: José Antonio Pastor (José Antonio Pastor/José Antonio Pastor)

LEA MÁS: ¿Sporting podrá estrenar su estadio este miércoles ante Herediano?

“José Francisco hizo las divisiones menores y jugó una temporada en el Saprissa. Debutó contra Turrialba en 1992 y al final del torneo se marchó”, aseguró el historiador.