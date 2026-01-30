Vladimir Quesada no es más técnico del Saprissa, según informó hace unos minutos el periodista Yashin Quesada.

El comunicador destacó en sus redes sociales, que la “S” es el primer equipo que destituye a su entrenador, en el torneo de Clausura 2026.

Vladimir Quesada no es más el técnico de Saprissa. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

La salida de Vladimir Quesada

La decisión se tomó, luego del empate ante Pérez Zeledón.

“En las próximas horas habrá una reunión para definir quién toma las riendas del barco tibaseño.

El próximo partido de Saprissa será hasta el jueves en casa ante Carmelita por el Torneo de Copa“, destacó Quesada.

En el presente torneo, Saprissa tiene 6 puntos, se ubica en el sexto lugar de la tabla, luego de una victoria, 3 empates y una derrota.