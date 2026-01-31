Hernán Medford estaría cerca de volver al banquillo del Saprissa

Luego de muchos años de espera y de que en la afición del Saprissa, o al menos una parte importante de la misma, pidiera el regreso de un hombre de la casa como Hernán Medford, parece que todo se ha acomodado para la vuelta del Pelícano a la Cueva.

Según información del periodista Kevin Jiménez, Medford está cerca de asumir el puesto de Vladimir Quesada en el banquillo morado y ser entrenador tibaseño luego de casi dos décadas de su salida.

Hernán Medford estaría cerca de volver al Saprissa (Jose Cordero)

“Saprissa y Hernán Medford están ya en conversaciones para ser el nuevo entrenador; aún no hay acuerdo, pero es una opción fuerte”, apuntó Kevin en sus redes sociales.

“La parte contractual no sería problema, esperan avanzar próximamente”, afirmó el periodista sobre la situación de los de Tibás y Hernán.

Medford tuvo un paso lleno de glorias como jugador, pero también como técnico de los saprissistas, siendo partícipe del inicio de trofeos consecutivos en aquel recordado pentacampeonato, pues Hernán le heredó a Jeaustin Campos el equipo que arrancó dicha racha.

Por supuesto que la gesta más recordada es la conseguida en el 2005, cuando Saprissa ganó su tercera Concacaf ante Pumas en suelo mexicano, tras una victoria en Tibás 2-0 y caer en el estadio Olímpico Universitario 2-1, pero con ello consiguieron viajar a Japón al Mundial de Clubes del 2005.

Hernán Medford llevó a Saprissa al Mundial de Clubes del 2005 (Archivo)

En dicha competencia, los tibaseños cayeron en semifinales ante el Liverpool, pero lograron ganar el tercer lugar de esa competición.

Medford salió del Monstruo para tener un paso como entrenador de la Selección Nacional, ya que gracias a sus grandes resultados en Saprissa se le brindó la oportunidad.

Luego de su paso por Saprissa, Medford ha dirigido en el fútbol nacional a equipos como Herediano, con el que logró ser campeón nacional en dos oportunidades, venciendo en una final a Alajuelense en el 2016 y un año después se coronó con los florenses en la Cueva tras doblegar al que podría ser de nuevo su club, el Saprissa.

Hernán también fue técnico del Cartaginés; sin embargo, no logró ser monarca nacional, pero tuvo momentos importantes llevando a los brumosos hasta instancias de semifinales como en el 2020.