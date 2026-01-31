Marcel Hernández alcanza acuerdo con Kevin Jiménez y se alista para una nueva etapa deportiva

Marcel Hernández se ha convertido en figura no solo por sus goles dentro del campo con la camiseta del Club Sport Herediano, sino también porque se ha vuelto todo un empresario fuera de la cancha y ahora tiene un nuevo proyecto en el equipo Seguimos de Kevin Jiménez en futsal.

El atacante firmó con el nuevo equipo de Jiménez para ser patrocinador, socio comercial, encargarse de los uniformes con su marca MH Sports, así como otros beneficios.

Marcel Hernández llegó a un acuerdo comercial con el nuevo equipo de futsala de Kevin Jiménez (Kevin Jiménez/Kevin Jiménez)

“Estamos muy contentos de que Marcel se pueda sumar al proyecto, que pueda unirse. La idea de Seguimos Futsal es seguir haciendo cosas nuevas e ir creciendo poco a poco para buscar objetivos importantes y con Marcel sin duda vamos a poder acercarnos a eso”, dijo Kevin Jiménez a La Teja.

“Él tiene un nuevo centro de alto rendimiento, creo que está por anunciarlo y es donde el equipo va a tener posibilidad de entrenar, de tener gimnasio, piscina, canchas y demás para que ellos puedan hacer todo tipo de trabajo en los días que no hay entrenamientos”, aseguró el periodista.

Kevin comentó que Hernández va a ayudarle con los uniformes gracias a su marca deportiva, que ha estado incursionando incluso en equipos de primera división del fútbol nacional.

Marcel Hernández será el encargado de con su marca patrocinar al equipo de Kevin Jiménez en futsal (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“También se va a sumar en la parte de la indumentaria, la cual es una de las mejores actualmente en el país con su marca, y estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros; nos va a aportar muchísimo porque también es una persona que confía mucho en el proyecto. Él jugó futsal de manera profesional y también ama mucho la disciplina, y eso es muy bueno, que todos los que aman la disciplina se unan para que crezca bastante en el país”, concluyó Kevin en declaraciones a La Teja.

El atacante cubano, además de este proyecto junto al periodista, también anunció recientemente la apertura de un restaurante, por lo que confirma que no solo es exitoso dentro de la cancha.