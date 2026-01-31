Deportes

Saprissa se pronuncia y hace un llamado ciudadano de cara a las elecciones

Saprissa publicó un post incentivando a la gente a asistir a las urnas este domingo

Por Eduardo Rodríguez

Este domingo primero de febrero son las elecciones y es por esto que el Deportivo Saprissa hicieron una publicación incentivando a los ciudadanos a salir a ejercer su derecho al sufragio.

“Revisá en cuál escuela te toca, llevá tu cédula y salí mañana a cuidar el derecho más valioso de todos”, publicaron los tibaseños en sus redes sociales.

Saprissa invitó a la gente a salir a votar

“Aquí cuidamos la democracia con crayones. ¡Salí a votar!”, dice la imagen junto al Monstruo votando en la papeleta de presidente y la vicepresidencia de la república en este 2026.

En La Teja nos unimos al llamado de los de Tibás para motivar a la gente a salir este domingo a votar por Costa Rica.

