¿Por qué es importante acudir a las urnas? Esto es lo que dice Roberto Artavia, presidente del Saprissa

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa se unió al llamado de decenas de figuras del deporte, para que la ciudadanía acuda a las urnas este domingo, durante la celebración de las elecciones nacionales.

El dirigente tibaseño afirmó que, al elegir presidente y diputados se define una parte esencial de nuestro futuro.

“Si queremos definir nuestro futuro, elegir a los gobernantes, por gobernantes me refiero al poder ejecutivo y legislativo es una parte esencial de lo que es definir nuestro futuro.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa habló de la importancia de ir a votar. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Ejercer el voto, como dicen, no solo es un derecho, es una responsabilidad y una que debe aceptar en el futuro de la familia y del país mismo”, comentó.

Polarización

El dirigente y consultor afirmó que le preocupa la polarización que hay en la población.

“Me parece que hay un chavismo y un antichavismo, cuando en realidad tenemos candidatos muy calificados, le puedo mencionar a cuatro o cinco y prefiero no hacerlo, para no decir que Saprissa está entrando en política.

“Pero me parece que son personas de bien, personas en las que yo creo, personas por las que me sentiría cómodo de votar y que harían un excelente papel al frente de la presidencia”, afirmó.

Las elecciones nacionales se celebrarán este domingo 1° de febrero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Artavia contó que ha trabajado con varios candidatos y solo a uno de ellos no conoce.

“De los cinco candidatos que estaban al frente, solo con Ariel Robles no he trabajado, con los demás he trabajado en algún momento de mi vida, creo que en términos de talento está ahí.

“Me gustaría mucho más volver al contrato social tradicional costarricense, de respeto, diálogo, de democracia activa, entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y no vivir este ambiente de confrontación que se ha creado en los últimos años”, dijo.