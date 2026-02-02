Torneo Nacional

Claudio Ciccia vivió las elecciones de una forma muy especial tras efectuar su primer voto

Claudio Ciccia mostró porqué estas elecciones fueron tan especiales para él

Por Sergio Alvarado

Claudio Ciccia, director de Estrategia y Contenidos Deportivos de Radio Columbia, festejó a lo grande las elecciones 2026 dado que son las primeras en las que pudo participar tras naturalizarse como costarricense.

El entrenador y exfutbolista, además, compartió en sus redes sociales un mensaje de su pareja en el que contaron lo felices que se sentían de vivir este momento.

“Celebrando nuestro aniversario #8, agradecidos por vivir en un país en democracia. Dios bendiga a Costa Rica y a nuestros futuros representantes.

“Voto por octava ocasión, mientras que para Claudio esta será su primera votación en Costa Rica”, publicó Carla Castro, pareja del Matador.

Ciccia se naturalizó hace unos meses como tico, por lo que sin duda este era un día que esperaba desde hace mucho tiempo.

