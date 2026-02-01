Torneo Nacional

Figuras del fútbol se apuntaron a dar su voto con emoción y un claro mensaje

Figuras del fútbol dieron el ejemplo y un buen mensaje para ir a votar

Por Sergio Alvarado

Las elecciones presidenciales 2026 involucran a todos los costarricenses, es una fiesta cívica a la que se hicieron presentes hasta las figuras del fútbol nacional.

Este domingo los colores de las camisetas no importaban, sino ir a defender la democracia y dar un mensaje sobre la importancia del voto.

Jugadores de Alajuelense, Saprissa, Herediano y hasta ídolos de la afición que ya colgaron los tacos dijeron presente para ejercer su derecho.

Estas figuras ya votaron

El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, hizo un llamado sobre la importancia del voto.
El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, hizo un llamado sobre la importancia del voto. (Tomada de X/Tomada de X)
Joel Campbell dijo presente en las elecciones. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Claudio Ciccia celebró el primer voto que realiza en Costa Rica, tras nacionalizarse tico. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Paulo Wanchope no falló a la cita con la democracia. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Rachid Chirino fue a votar a San Carlos. (Captura pantalla/Captura pantalla)
¿Qué está haciendo Solís? Pues cumpliendo con la patria. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Kendall Waston hizo el llamado para ir a votar. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Yendrick votó junto a sus hermanos en Alajuelita. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Michael Barrantes mostró su emoción por votar. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Paulo Coto andaba bien emocionada en la fiesta cívica. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Pablo Gabas votó una vez más en su segunda patria. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Ricardo Blanco se fue hasta Alajuela a votar. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Aarón Salazar se sentía muy feliiz junto a su familia de disfrutar las elecciones. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Víctor "Mambo" Núñez también dijo presente en las votaciones. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Junior Díaz tampoco faltó a cumplir su deber. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Luis Miguel Valle apareció para votar. (Captura pantalla/Captura pantalla)
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

