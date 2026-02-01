Figuras del fútbol se apuntaron a dar su voto con emoción y un claro mensaje

Las
involucran a todos los costarricenses, es elecciones presidenciales 2026 una fiesta cívica a la que se hicieron presentes hasta las figuras del fútbol nacional. Este domingo los colores de las camisetas no importaban, sino ir a defender la democracia y dar un mensaje sobre la importancia del voto. LEA MÁS: TSE analiza abrir investigación contra Keylor Navas por publicación que hizo en redes sociales Jugadores de Alajuelense, Saprissa, Herediano y hasta ídolos de la afición que ya colgaron los tacos dijeron presente para ejercer su derecho. LEA MÁS: Martín Soto le lleva el pulso a los datos del fútbol y de las votaciones presidenciales Estas figuras ya votaron El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, hizo un llamado sobre la importancia del voto. (Tomada de X/Tomada de X) Joel Campbell dijo presente en las elecciones. (Captura pantalla/Captura pantalla) Claudio Ciccia celebró el primer voto que realiza en Costa Rica, tras nacionalizarse tico. (Captura pantalla/Captura pantalla) Paulo Wanchope no falló a la cita con la democracia. (Captura pantalla/Captura pantalla) Rachid Chirino fue a votar a San Carlos. (Captura pantalla/Captura pantalla) ¿Qué está haciendo Solís? Pues cumpliendo con la patria. (Captura pantalla/Captura pantalla) Kendall Waston hizo el llamado para ir a votar. (Captura pantalla/Captura pantalla) Yendrick votó junto a sus hermanos en Alajuelita. (Captura pantalla/Captura pantalla) Michael Barrantes mostró su emoción por votar. (Captura pantalla/Captura pantalla) Paulo Coto andaba bien emocionada en la fiesta cívica. (Captura pantalla/Captura pantalla) Pablo Gabas votó una vez más en su segunda patria. (Captura pantalla/Captura pantalla) Ricardo Blanco se fue hasta Alajuela a votar. (Captura pantalla/Captura pantalla) Aarón Salazar se sentía muy feliiz junto a su familia de disfrutar las elecciones. (Captura pantalla/Captura pantalla) Víctor "Mambo" Núñez también dijo presente en las votaciones. (Captura pantalla/Captura pantalla) Junior Díaz tampoco faltó a cumplir su deber. (Captura pantalla/Captura pantalla) Luis Miguel Valle apareció para votar. (Captura pantalla/Captura pantalla)
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.