Martín Soto le lleva el pulso a los datos del fútbol y de las votaciones presidenciales

“No solo de fútbol vive el hombre”, diría más de un fiebre a este deporte, pero en el caso de Martín Soto aplica a la perfección, ya que este estadígrafo reveló una fase de su vida profesional que va más allá de números y curiosidades dentro del terreno de juego, ya que la política y las votaciones presidenciales tienen un espacio preferencial.

En La Teja conversamos con Martín para conocer curiosidades acerca de la política y detalles relacionados con el fútbol que se puedan asociar a elecciones presidenciales. Además, para saber un poco más sobre su historia en esta rama.

Martín Soto tiene una base de datos sobre deporte, certámenes de belleza y hasta de política

Los inicios de Martín Soto en las estadísticas

“Empecé como todos, llevando un poco de estadísticas en cuadernos sobre fútbol. Comencé en la Copa del Mundo de 2002. Recuerdo que un profesor me regaló un calendario y por ahí se dio ese proceso eliminatorio que fue histórico para nuestro país por volver a un Mundial. Empecé a llenar el calendario y me gustó, tanto que comencé a llevar estadísticas de fútbol y ahí me fui expandiendo”, relató.

Martín, que asegura que tiene resultados de diversos procesos electorales desde 1953.

Soto afirma que le gustan muchas disciplinas deportivas, por lo que con el paso del tiempo le entró el gusanito por llevar más números.

“A mí me gustan muchas disciplinas deportivas. Siempre veía la Fórmula 1, competencias de lucha libre y me entró el gusanillo de llevar más cosas que disfruto ver, aunque mi base es el fútbol nacional, la Sele y torneos de Concacaf, pero me entró la lucha libre y después la Vuelta a Costa Rica; desarrollé diferentes disciplinas.

“Luego, no solo deportes, también empecé a llevar de los Premios Óscar; desde la primera edición tengo anotadas todas las categorías, todos los nominados, dónde se han realizado, galardones, fechas, todo. También Miss Universo me gustaba y empecé a llevarlo; tengo todas las ediciones, Miss Costa Rica también, luego motores y procesos electorales”, relató.

Sobre la política, Soto contó sobre curiosidades relacionadas con el fútbol nacional

“Tengo estadísticas de procesos electorales a las que les he llevado el pulso y las he venido documentando acorde a los diferentes documentos que brinda el TSE”, afirmó Martín, que asegura que tiene resultados de diversos procesos electorales desde 1953.

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Le consultamos a Martín sobre personalidades relevantes del fútbol nacional que hayan tenido relación con la política nacional.

José Miguel Corrales: tres veces diputado de la Asamblea Legislativa, candidato a la Presidencia por el partido Liberación Nacional 1998 y Patria Nueva 2014. Además, exjugador del Cartaginés y Saprissa.

Alejandro Morera Soto. Diputado de la Asamblea Legislativa en una ocasión. Exjugador de Alajuelense, Espanyol y Barcelona, así como de la Selección Nacional.

Martín reveló sobre exfiguras del fútbol nacional que tuvieron cargos políticos

Carlos Ugalde Álvarez. Dos veces diputado de la Asamblea Legislativa. Comandó la junta directiva de la AD San Carlos, cuyo estadio lleva su nombre. Expresidente de la Fedefútbol.

Ricardo Moreno Cañas: Dos veces diputado de la Asamblea Legislativa. Fue presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Cuál cantón tiene más abstencionismo entre Cartago, Alajuela, Tibás y Heredia?

La Liga, Herediano, Saprissa y Cartaginés son los equipos más importantes del país y con mayor afición; es por esto que le consultamos a Soto cuál cantón, como una forma de representar a los equipos de primera división, es el que mayor ha tenido abstencionismo en las elecciones de este milenio, es decir, desde el 2002 hasta las pasadas del 2022. Cabe destacar que son números de primera ronda.

En 2002, Soto reveló que Cartago tuvo la mayor cantidad de votantes con 75,4%, seguido de Heredia con un 71,9%, en tercer lugar Tibás con 70,7% y Alajuela fue última de estas con un 68,8%.

Soto se desempeña como coordinador de Estadística de UNAFUT y UNIFFUT

Para el proceso del 2006, de nuevo fue Cartago el ganador con una participación del 72,7%, Heredia con 69,7%, Tibás 68,1% y Alajuela volvió a ser la que menos votantes tuvo con 65,8%.

En el 2010, el orden fue el mismo: Cartago con 76,4%, Heredia 72,6%, Tibás 71% y Alajuela 70,1%, volviendo a ser la que mayor abstencionismo tuvo.

Para el 2014, en primera ronda, una vez más Cartago ganó con mayor participación, con un 76,6%, Heredia 73%, Tibás 71,7% y Alajuela 67,1%.

En el 2018, Cartago 74,7%, Heredia 71,5%, Tibás 69,7% y Alajuela 67,1%, manteniendo la tendencia.

La última fue en el 2022 con Cartago teniendo 69,8%, Heredia 65,2%, Tibás 64% y Alajuela 61,9%.

Para finalizar, Martín mandó un mensaje para motivar a la población a salir a las urnas este domingo.

“En las estadísticas deportivas, cada punto cuenta porque puede cambiar el resultado de un partido o un título. En democracia ocurre lo mismo: cada voto cuenta porque puede definir el rumbo de un país. Participar no es solo un derecho, es una forma real de influir en el resultado, de hacer que nuestra opinión se convierta en impacto y de fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas. Cuando la ciudadanía vota, la democracia se vuelve más fuerte y más representativa”.