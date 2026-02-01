Keylor Navas mostró lo que más lo emocionó de las elecciones en Costa Rica

El guardameta costarricense del Pumas UNAM de México, Keylor Navas, hizo, junto con su esposa, Andrea Salas, un llamado público a participar en las votaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el meta mostró con orgullo una fotografía muy especial: la de su abuelo materno, Juan Gamboa, mientras esperaba su turno para votar en Pérez Zeledón.

Keylor Navas y Andrea Salas publicaron su mensaje sobre las elecciones de Costa Rica 2026. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Gracias por ser un gran ejemplo. Mi abuelo siempre fiel a votar”, escribió Navas acompañando la imagen del señor justo antes de ingresar a su centro de votación.

El mensaje directo de Andrea Salas a los costarricenses

Por su parte, Salas también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro y sin rodeos sobre la importancia del sufragio:

“Costarricenses, vayan a votar. Valoremos nuestro derecho al sufragio y celebremos que más personas estén motivando la participación del pueblo de Costa Rica. Eso es lo verdaderamente importante: vivimos en un país democrático y aún gozamos de libertad de expresión”.

La empresaria y exmodelo apeló directamente al valor cívico y a la conciencia democrática del país.

Viven en el extranjero y no revelaron si votaron

En sus publicaciones, la pareja no confirmó si lograron votar en estas elecciones.

Desde agosto del 2025 residen en Ciudad de México, debido al vínculo profesional de Navas con Pumas. Tampoco detallaron si realizaron el cambio de domicilio electoral para poder ejercer el voto en territorio mexicano.

No es la primera vez que votan fuera de Costa Rica. En procesos anteriores han mostrado como ejercieron el sufragio en Madrid, ciudad en la que residieron durante su etapa con el Real Madrid.

Un mensaje que se sumó al de otros legionarios

Navas fue uno de varios futbolistas costarricenses en el extranjero que aprovecharon sus redes para motivar la participación ciudadana, recordando que, pese a la distancia, el compromiso con el país sigue vigente.

Su publicación, lejos de lo político, se centró en el ejemplo familiar, el orgullo y el deber cívico.