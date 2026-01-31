Teleguía Deportes

Keylor Navas vivió una noche en el fútbol mexicano que nunca olvidará

El guardameta costarricense vivió una noche inolvidable en México, reafirmando el buen momento que atraviesa

Por Hillary Chinchilla Marín

Keylor Navas vivió una noche que quedará marcada en su carrera en el fútbol mexicano, luego de que la afición de Pumas se rindiera ante su figura tras el contundente triunfo 4-0 frente a Santos, resultado que reafirma el gran momento del portero costarricense en el club universitario.

Una ovación que confirma su gran momento

Keylor Navas fue noticia fuera de la cancha por el conflicto con su exempleado. Aquí, en el partido de Pumas el 18 de enero ante León por la Liga MX.
Keylor Navas fue ovacionado por la afición de Pumas tras el triunfo ante Santos. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Desde el pitazo final, las gradas del estadio reflejaron el respaldo total hacia el arquero tico, quien fue reconocido con aplausos y muestras de cariño por parte de la afición auriazul.

La conexión entre Keylor Navas y los seguidores de Pumas es cada vez más evidente, en un arranque que ha superado las expectativas.

El guardameta ha sido pieza clave en el buen funcionamiento del equipo, aportando seguridad, liderazgo y experiencia, factores que han sido determinantes para que el club atraviese un momento positivo en la temporada.

Ídolo donde juega

Lo vivido ante Santos se suma a una larga lista de episodios en los que Navas ha sabido ganarse el respeto y la admiración de las aficiones donde ha militado. El costarricense ya fue ídolo en Real Madrid, Paris Saint-Germain, Nottingham Forest y Newell’s Old Boys, y ahora comienza a escribir una historia similar con Pumas.

Su trayectoria, marcada por títulos, actuaciones decisivas y personalidad bajo los tres palos, ha sido clave para que el público mexicano reconozca rápidamente su jerarquía y compromiso dentro del campo.

El momento actual del Halcón confirma que su llegada al fútbol mexicano no fue casualidad. A sus actuaciones sólidas se suma la identificación con los colores y el respeto por la institución, elementos que han fortalecido su vínculo con la afición universitaria.

Keylor Navas fue pilar para evitar la derrota del Pumas en México.
El portero costarricense atraviesa un gran momento en el fútbol mexicano. (X Pumas/X Pumas)

