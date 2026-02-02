¿Saprissa, Alajuelense, Herediano o Cartaginés? Influencers internacionales eligen el escudo más bonito

Los creadores de contenido hondureños Epicast Podcast hicieron una comparativa entre los escudos de Cartaginés, Saprissa, Alajuelense y Herediano para escoger al más bonito.

El primero que evaluaron los creadores de contenido fue el del Saprissa. “Supersencillo, no se complicaron, pero es tan sencillo que no me gusta”. Uno de los influencers le dio un 3 y el otro un 2, afirmando que no les encanta.

Creadores de contenido internacionales eligen el escudo más bonito entre los grandes del fútbol tico (GRACIELA SOLIS)

Seguidamente vino el de Alajuelense, al que en lo deportivo lo exaltaron como “un equipazo, de los mejores, si no es que el mejor equipo de Centroamérica”, para los creadores catrachos, pero con el escudo la historia fue distinta.

“Honestamente, está fatal, feo. Puro escudo de equipo de barrio”, comentaron los hondureños con más de 363 mil seguidores en TikTok sin dar calificación pero con lo comentado lo dijeron todo.

Cartaginés fue el tercero en discordia: “Los mirás y no sabés de qué es. No sabes si es de fútbol o de qué es, es que no te dice nada”, dándole un 2 y un 2,5 de calificación.

Influencers eligieron el escudo de Herediano como el ganador (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los florenses fueron los últimos en salir: “Está bien sencillo, es que los ticos no se complican, le ponen mente a otras cosas, en lo deportivo, que es lo que importa. Creo que es el mejor de todos”, dijeron, calificando con un 3,5 y 3 para llevarse el Herediano la dinámica.