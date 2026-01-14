Laura Ortega hizo un cambio radical en su apariencia física y así lo presume

Laura Ortega sorprendió a sus seguidores con el radical cambio en su apariencia física que decidió hacer y que presumió en TikTok en las últimas horas.

“Dos personas completamente diferentes”, afirmó la cantante, expresentadora de Repretel e influenciadora, junto a imágenes que evidencian su antes y después.

Laura Ortega es bellísima con o sin arreglitos estéticos. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Le dijo adiós a los retoques estéticos

A diferencia de muchas figuras públicas, Ortega decidió mostrar cómo luce su belleza natural, luego de abandonar todos los tratamientos y procedimientos estéticos que se realizó en el pasado.

La también creadora de contenido contó que dejó de aplicarse bótox, se retiró los implantes de pecho, redujo significativamente el maquillaje y ya no se inyecta los labios, algo que llamó mucho la atención entre sus seguidores.

Laura Ortega se veía así con todos los tratamientos y procedimientos estéticos que se hacía. Fotografía: TikTok Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Cambios que van más allá del físico

Laura también reveló otros ajustes en su rutina personal. Por ejemplo, ahora se tiñe el cabello cada cuatro meses, y no con la frecuencia que lo hacía antes.

Uno de los aspectos que más sorprendió fue que superó su “obsesión” con FaceApp, una aplicación controversial que permite modificar los rasgos faciales mediante Inteligencia Artificial.

Antes y después sin filtros

En el video, Ortega mostró fotos actuales sin ninguna “ayudita estética” y las contrastó con imágenes del pasado, cuando sí recurría a múltiples tratamientos.

La publicación generó decenas de comentarios. Algunos seguidores le cuestionaron el uso previo de FaceApp, a lo que ella respondió con total honestidad: "Era bien insegura, la verdad”.

Laura Ortega presume su belleza natural tras abandonar todo procedimiento y ayudita estética. Fotografía: TikTok Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Reacciones llenas de halagos

Otros comentarios destacaron que ahora se ve más joven y natural que antes.

“Se quitó como 10 años”,“La mujer más hermosa de toda Costa Rica, definitivamente”,“De las dos formas sos una reina”,“Sigo sin encontrar un defecto, sos perfecta”, son solo algunas de las reacciones que recibió la guapa en TikTok.