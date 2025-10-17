¿Jafet Soto le tiró a Fernán Faerron tras dejar el Herediano? Juzgue usted

Jafet Soto arremetió contra los jugadores que dejaron el Herediano por voluntad propia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, técnico y presidente del Club Sport Herediano, tuvo este jueves otra de esas conferencias de prensa en las que no dejó títere con cabeza, pero esta vez los señalados fueron los de su propio equipo.

El dirigente arremetió contra algunos jugadores que, según sus palabras, dejaron el club por voluntad propia al exigir condiciones con las que el cuerpo técnico y la dirigencia no estaban de acuerdo. Soto fue contundente al calificarlos como “soberbios”.

“Entró la soberbia, la falta de humildad y compromiso”

El último futbolista en abandonar el Team florense de esa manera fue el defensor Fernán Faerron, quien explicó que su salida fue una decisión personal, mencionando que hubo detalles sin resolver pese a que trató de acercarse al club, sin especificar cuáles.

“Hay que analizar bien las cosas y tomar decisiones, se juntan muchas cosas, es increíble cómo en un equipo bicampeón hay jugadores que se fueron porque pidieron irse. Uno no espera que jugadores que están en el equipo bicampeón, tomen una decisión de irse del equipo, porque dice tener un rol diferente en el equipo y ese rol se lo da él mismo”.

“Son situaciones en las que entra la soberbia, la falta de humildad, de compromiso, uno se sorprende de jugadores que decidieron irse del equipo porque quisieron, obviamente, yo acá no le ruego a nadie, el que quiere estar, está”, dijo.

Fernán Faerron fue el último jugador en dejar el Herediano por voluntad propia. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

“Eso marca mucho el compromiso”

Soto tiró una chinita más para los que abandonaron el barco de los florenses.

“Eso marca mucho en el compromiso, sobre todo la responsabilidad de un profesional que debe tener cualquier jugador a la hora de estar en primera división”, finalizó por esa parte.