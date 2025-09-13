Fernán Faerron reaparece para aclarar varios temas de su salida del Herediano

Fernán Faerron reapareció en sus redes para aclarar su salida del Herediano. Instagram Fernán Faerron. (Instagram Fernán Faerron. /Instagram Fernán Faerron.)

El defensor Fernán Faerron volvió a recurrir a sus redes sociales para aclarar varios temas de su salida del Herediano.

El jugador afirmó que no quería darle más vueltas al asunto, pero debido a la filtración de información tuvo que reaparecer para contar que no salió por su lesión.

Este es el mensaje del exjugador de Herediano y Alajuelense:

“No era mi intención hablar de mi salida, ya que había un acuerdo de confidencialidad de ambas partes que se debía respetar, pero dado a que se ha filtrado información me veo en la necesidad de aclarar varios puntos:

“Mi salida no está relacionada en ningún aspecto a mi lesión, se debe a varios temas que llevo cargando desde antes de mi salida a Ucrania, que por más que hubo acercamientos de mi parte no me dieron solución.

“En cuanto a la cláusula de la que se habla, se indica que los clubes tienen que pagar algo al Club Sport Herediano por mi fichaje, es totalmente falsa. Además de ser falsa, es ilegal aquí en Costa Rica como lo dicta el artículo 8 del Código de Trabajo.

“Mi familia y yo estamos tranquilos y contentos con la decisión que tomamos. Mi prioridad está en recuperarme de la mejor manera y tomar la decisión que más convenga para mi futuro y mi familia. Estoy disponible para aclarar cualquier duda o inquietud”.