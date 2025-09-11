¿Tiene opciones de ir Fernán Faerron a Saprissa o Alajuelense?

La salida de Fernán Faerron del Herediano sorprendió a propios y extraños, pues además se da a solo diez días del cierre del mercado de fichajes del Apertura 2025 en Costa Rica, lo que no deja mucho tiempo de acción para el jugador.

Una de las dudas que salta en muchos es si el defensor podría ir a Saprissa o Alajuelense, pregunta que de primera entrada se podría decir que sí, al estar el mercado abierto hasta el 20 de setiembre.

Mientras los plazos de inscripciones se encuentren disponibles todo puede pasar, ahora, ¿Existen las condiciones en los clubes para poder hacer el fichaje?, eso es otra cosa.

Ver a Fernán Faerron vestido de morado es algo que no le molestaría a muchos.

De primera entrada en el Monstruo las cosas están difíciles por lo económico y salarial para hacer el fichaje ya, temas en los que Erick Lonis ha reconocido que están bien furris y tienen que ceñirse a un presupuesto muy ajustado.

Una ficha como Fernán le vendría bien a los tibaseños en lo deportivo por el bajón de rendimiento de muchas de sus figuras atrás y hasta un recambio pensando a futuro, dado que el jugador tiene solo 25 años.

Hace nueve meses Esteban Alvarado se comió una gran sanción por meterle un puñetazo a Fernán Faerron en un partido entre Saprissa y Herediano. (MAYELA LOPEZ)

El próximo torneo, los morados podrían hacer espacio en lo salarial si figuras como David Guzmán y Mariano Torres no siguieran en el equipo, ya que sus contratos se acaban a fin de año.

En el caso de Alajuelense el asunto no pasa por lo económico, una contratación que podrían efectuar, tomando en cuenta que figuras como Santiago van der Putten o Alexis Gamboa podrían irse al extranjero para el próximo año.

Fernán Faerron dejó Alajuelense en enero del 2022 (Prensa Alajuelense)

El regreso de Faerron sería un buen recambio en el cuadro erizo, el asunto acá pasa es que cuando el jugador dejó el equipo en enero del 2022, lo hizo en muy malos términos, peleado con diversos jugadores y hasta la gerencia en aquel momento.

Las fichas con las que tuvo más problemas como Giancarlo González, Leonel Moreira y Bryan Ruiz ya no están en la Liga, aunque se mantienen otras con las que tuvo su pique.

Fernán Faerron fue del grupo de jugadores de Herediano que ganó el título 30 a Alajuelense en el Morera Soto. (John Duran)

El zaguero además ha tenido diversos roces con la afición rojinegra a lo largo de estos años y desde sus redes sociales en varias ocasiones, ha hecho publicaciones tirando indirectas o haciendo mofa de los erizos, como cuando ganó el el título 30 de Herediano en el Morera Soto contra el León.

Los aficionados se dividen entre los que no lo quieren de vuelta y los que sí.

