Fernán Faerron da su versión sobre su sorpresiva salida del Herediano

Fernán Faerron ganó el título 30 con el Herediano en el 2024. (Instagram Fernán Faerron. /Instagram Fernán Faerron.)

Fernán Faerron dio una gran sorpresa este jueves luego de quedar fuera del Herediano de manera inmediata.

La decisión dejó a muchos bateados del porqué los florenses tomaron esa determinación con quien había sido unas de sus principales figuras en torneos pasados.

En sus redes sociales, Faerron dio su versión y aseguró que fue él quien le pidió al club la salida por situaciones que no le gustaron en la institución.

“Hoy firmé mi finiquito con el Club Sport Herediano. Quiero aclarar que esta fue una decisión personal, ya que fui yo quien solicitó la finalización de mi relación laboral con la institución.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al lado.

“Agradezco al club la oportunidad, así como a la afición por el apoyo brindado durante mi tiempo en la institución. Me quedo con los aprendizajes y experiencias vividas, y ahora me enfocaré en los nuevos retos profesionales que vienen por delante”, finalizó.